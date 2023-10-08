新劇《交易》退伍男俞承豪＋高材生金東輝為錢鋌而走險！對金湯匙好友起歹念能得逞嗎（EP.1 –2）

[有雷] 《交易》由好久不見的俞承豪，及《奇怪的數學家》金東輝，與《愛的迫降》劉秀彬共同主演，剛開播兩集就表現出劇中角色的人心難測，為了突破殘酷的貧窮現實，俞承豪與金東輝竟起心動念，綁架富二代好友劉秀彬，只為勒索高額贖金以解決自己的困境。

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剛退伍的李俊成（俞承豪飾），與好友宋在孝（金東輝飾）相約吃飯，在孝約了一位好友閔宇（劉秀彬飾）前來會合，席間閔宇喝到不省人事，俊成與在孝只好把他一路扛回家中。醒著的兩人繼續拿出啤酒來喝並且談天說地。在孝以為俊成只等著繼承父親的小吃店就好，但俊成說自己在年輕時被朋友影響而迷上了線上賭博，最後賠光了積蓄更借了高利貸，讓他一退伍後仍背有4億韓元的巨大債務，甚至被威脅活摘器官。



俊成也覺得在孝是醫學院的高材生，前途不可限量，與他這個在下層打滾求生存的人差太遠，在孝只是沉默不語。但其實在孝也面臨著被退學的危機，只因為他帶頭群體作弊被當場逮到，被學校處以退學處分，他忿忿不平認為其他朋友們都僅被警告但他卻是直接被退學，前往找教授理論，更說教授應該收了其他同學與家長的紅包，如果自己也給出5億韓元的話，教授可以幫忙嗎？



他們都發現窮人沒有走歪路的本錢，一次的犯錯卻會讓你的人生永不得翻身！在這樣的怨念之下，加上閔宇的媽媽狂call他手機，讓在孝突然動了歪腦筋，索性把醉到不省人事的閔宇當作人質，向他母親要求10億韓元進行勒索！冷靜的在孝思考著綁架勒索策略，而內心交戰的俊成，卻也只能在不知不覺之下成了共犯！



有錢人家的母親也不是省油的燈，到處找高手應對這樣的綁架事件，而此時也逐漸酒醒的人質閔宇，也發現了綁架他的人其實就是身邊好友，他會成為毫無反抗能力的冤大頭嗎？他們的奇異行徑也引發鄰居警察兄妹的懷疑，這場綁架交易會成功嗎？



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