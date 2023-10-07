1秒變臉！BLACKPINK Jennie從高冷女神到甜妹只需要粉絲的一句話
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1秒變臉！BLACKPINK Jennie從高冷女神到甜妹只需要粉絲的一句話

明星   2023年10月7日   星期六11:28   Tracy  

（封面圖源：IG@jennierubyjane）

聽到粉絲誇自己，BLACKPINK Jennie秒變甜妹。

前兩日，Jennie為出席在法國巴黎舉辦的CHANEL 2024春夏時裝展經由仁川機場出國。 當天現身的她展現了酷颯的清冷黑白LOOK，正面看甚至是全黑造型，並配合著高冷表情，Jennie大步流星地走在機場裡。

送機的人群中突然有人喊了一聲「歐膩好美啊」，聽到自己被誇獎，原本還表情酷酷的Jennie瞬間破功，放下了高冷的武裝，朝著粉絲們露出燦爛笑容，模樣要多甜美有多甜美。

即使被閃光燈照得眼睛都睜不開，Jennie也一直維持著微笑，在保全人員的護送之下出國，最後進入安檢之前她又一次鞠躬向粉絲們致意。

Jennie一向很懂得發放粉絲福利，之前有粉絲送信和禮物，她也會背著保全人員偷偷收下，難怪粉絲們都這麼愛她。

看到Jennie秒變臉的粉絲們紛紛表示：「她笑起來好可愛啊」、「從人間香奈兒到煎妮（Jennie昵稱）只需要1秒」、「對粉絲每一句話都做出回應的Jennie太可愛了」等。

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