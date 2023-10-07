1秒變臉！BLACKPINK Jennie從高冷女神到甜妹只需要粉絲的一句話

聽到粉絲誇自己，BLACKPINK Jennie秒變甜妹。

前兩日，Jennie為出席在法國巴黎舉辦的CHANEL 2024春夏時裝展經由仁川機場出國。 當天現身的她展現了酷颯的清冷黑白LOOK，正面看甚至是全黑造型，並配合著高冷表情，Jennie大步流星地走在機場裡。



送機的人群中突然有人喊了一聲「歐膩好美啊」，聽到自己被誇獎，原本還表情酷酷的Jennie瞬間破功，放下了高冷的武裝，朝著粉絲們露出燦爛笑容，模樣要多甜美有多甜美。



??: 언니 예뻐요!

제니:



하 진짜 너무한 거 아님.. pic.twitter.com/tXe4FqLWV7 — (@2016__0808) September 30, 2023

即使被閃光燈照得眼睛都睜不開，Jennie也一直維持著微笑，在保全人員的護送之下出國，最後進入安檢之前她又一次鞠躬向粉絲們致意。



Jennie一向很懂得發放粉絲福利，之前有粉絲送信和禮物，她也會背著保全人員偷偷收下，難怪粉絲們都這麼愛她。



스탭 몰래 선물가져가는 제니 천사지 pic.twitter.com/VvfkXRTMkz — laboorii (@laboorii) January 29, 2019

看到Jennie秒變臉的粉絲們紛紛表示：「她笑起來好可愛啊」、「從人間香奈兒到煎妮（Jennie昵稱）只需要1秒」、「對粉絲每一句話都做出回應的Jennie太可愛了」等。

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