在街上吸菸、亂丟菸蒂引發爭議！崔顯旭親筆信道歉：我輕率行爲讓很多人失望了，對不起！

近日，演員崔顯旭在狎鷗亭羅德奧被目擊的影片成為熱門話題。

公開的影片中，崔顯旭牽著一名女性的手在街上吸菸，吸菸後他將菸蒂直接扔到自己站著的車子旁地上，引發了爭議。據悉該區域並非吸菸區，隨意丟菸蒂的行為也違反了《廢棄物管理法》。（相關新聞：崔顯旭「又」被爆私生活問題！「夜店獵艷、禁煙區吸煙、煙頭隨手丟」）



崔顯旭5日通過親筆道歉文寫道：「首先讓粉絲們感到失望我很抱歉，我本來應該帶著責任感面對所有瞬間，但是因爲我的輕率行爲讓很多人失望了。」由於他主演的《閃亮的西瓜》正在播出中，他也向電視劇導演和作家、工作人員、演員們，還有一起工作的所有人道歉。



最後崔顯旭說：「我會虛心接受大家的指責和忠告，我會回顧自己，努力給大家展現更加成熟的面貌。」



經紀公司Goldmedalis也表示：「因爲不好的事情來問候大家，感到很抱歉。崔顯旭最近在和熟人在街上聊天時吸菸，對處理不正確的部分和和看起來不舒服的粗心行爲承認了錯誤，正在深刻反省。」接著說今後會讓大家注意行動，展現自重的樣子，會更加細心地管理藝人。



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