在街上吸菸、乱丢菸蒂引发争议！崔显旭亲笔信道歉：我轻率行爲让很多人失望了，对不起！

近日，演员崔显旭在狎鸥亭罗德奥被目击的影片成为热门话题。

公开的影片中，崔显旭牵著一名女性的手在街上吸菸，吸菸后他将菸蒂直接扔到自己站著的车子旁地上，引发了争议。据悉该区域并非吸菸区，随意丢菸蒂的行为也违反了《废弃物管理法》。（相关新闻：崔显旭「又」被爆私生活问题！「夜店猎艳、禁烟区吸烟、烟头随手丢」）



崔显旭5日通过亲笔道歉文写道：「首先让粉丝们感到失望我很抱歉，我本来应该带著责任感面对所有瞬间，但是因爲我的轻率行爲让很多人失望了。」由於他主演的《闪亮的西瓜》正在播出中，他也向电视剧导演和作家、工作人员、演员们，还有一起工作的所有人道歉。



最后崔显旭说：「我会虚心接受大家的指责和忠告，我会回顾自己，努力给大家展现更加成熟的面貌。」



经纪公司Goldmedalis也表示：「因爲不好的事情来问候大家，感到很抱歉。崔显旭最近在和熟人在街上聊天时吸菸，对处理不正确的部分和和看起来不舒服的粗心行爲承认了错误，正在深刻反省。」接著说今后会让大家注意行动，展现自重的样子，会更加细心地管理艺人。



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