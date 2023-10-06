【韓網熱帖】周潤發在釜山電影節提到捐出全部財產，坦言：「是老婆捐的，我沒有錢」

周潤發在2023年釜山國際電影節獲頒「亞洲電影人獎」，昨日出席記者會時被問到先前宣佈捐出全部財產8100億韓元一事，他說：「不是我捐的，是我老婆捐的。」

周潤發坦言都是他辛苦賺的錢、自己並不想捐，現在領零用錢生活，對具體捐贈金額也不清楚。 不過畢竟來到這世界時什麼也沒帶來，所以離開時什麼也不帶走都沒關係。

周潤發回答完後對提問記著說：「如果以後需要錢可以來找我，但現在真的沒有錢。」 幽默詼諧的發言多次引發現場笑聲。



韓國網友評論：

1. 擁有8100億財產仍搭地鐵出行、支持香港直到最後的大哥，好帥氣

2. 人的心地怎能如此寬廣？ 真是值得尊敬的人。

3. 上了年紀仍很有分寸和機智... 自我管理也很棒，真的好帥氣

4. 非常優秀的人。 肅然起敬。

5. 真正配得上「堂堂正正」四個字

6. 哇... 接近一兆的財產都可以那樣愉快地放棄... 真的太帥

7. 雖然國籍不同，但您是真英雄

8. 您活在世上還來到韓國已令我感到榮幸和感謝。 通過採訪傳達了生活的智慧和真理。 敬愛您。

9. 為了妻子連小孩都放棄，是真正的愛妻家

10. 《英雄本色》導演看到周潤發還是無名演員時就在捐贈，認為當代的英雄就是周潤發這樣的人，所以選他當主演。 不倫從前或現在都是當代的英雄。

11. 從小就很喜歡周潤發，這樣的人全世界有幾個呢？

12. （捐款）並非易事，在這場合本可以用華麗辭藻做出帥氣說明，但他反而選擇輕鬆幽默，還說是妻子做了善事... 比萬般修飾的話語更加帥氣

13. 同時兼具謙遜、坦蕩、幽默、反應迅速的sense、仁慈... 短短的影片讓人感觸良多，真的看到了何謂「有氣度的人」

14. 不僅在電影裡是英雄、在現實中也是英雄，君子風度的大哥，尊敬

15. 我的學生時代滿滿都是他的電影... 竟然和這樣的大人物英雄生活在同一時代......

16. 周潤發大哥！祝您身體健康！

出處：https://www.youtube.com/watch?v=deHcSq9V0xw&ab_channel=SBS%EB%89%B4%EC%8A%A4

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