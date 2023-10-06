【韩网热帖】周润发在釜山电影节提到捐出全部财产，坦言：「是老婆捐的，我没有钱」

周润发在2023年釜山国际电影节获颁「亚洲电影人奖」，昨日出席记者会时被问到先前宣布捐出全部财产8100亿韩元一事，他说：「不是我捐的，是我老婆捐的。」

周润发坦言都是他辛苦赚的钱、自己并不想捐，现在领零用钱生活，对具体捐赠金额也不清楚。 不过毕竟来到这世界时什么也没带来，所以离开时什么也不带走都没关系。

周润发回答完后对提问记著说：「如果以后需要钱可以来找我，但现在真的没有钱。」 幽默诙谐的发言多次引发现场笑声。



韩国网友评论：

1. 拥有8100亿财产仍搭地铁出行、支持香港直到最后的大哥，好帅气

2. 人的心地怎能如此宽广？ 真是值得尊敬的人。

3. 上了年纪仍很有分寸和机智... 自我管理也很棒，真的好帅气

4. 非常优秀的人。 肃然起敬。

5. 真正配得上「堂堂正正」四个字

6. 哇... 接近一兆的财产都可以那样愉快地放弃... 真的太帅

7. 虽然国籍不同，但您是真英雄

8. 您活在世上还来到韩国已令我感到荣幸和感谢。 通过采访传达了生活的智慧和真理。 敬爱您。

9. 为了妻子连小孩都放弃，是真正的爱妻家

10. 《英雄本色》导演看到周润发还是无名演员时就在捐赠，认为当代的英雄就是周润发这样的人，所以选他当主演。 不伦从前或现在都是当代的英雄。

11. 从小就很喜欢周润发，这样的人全世界有几个呢？

12. （捐款）并非易事，在这场合本可以用华丽辞藻做出帅气说明，但他反而选择轻松幽默，还说是妻子做了善事... 比万般修饰的话语更加帅气

13. 同时兼具谦逊、坦荡、幽默、反应迅速的sense、仁慈... 短短的影片让人感触良多，真的看到了何谓「有气度的人」

14. 不仅在电影里是英雄、在现实中也是英雄，君子风度的大哥，尊敬

15. 我的学生时代满满都是他的电影... 竟然和这样的大人物英雄生活在同一时代......

16. 周润发大哥！祝您身体健康！

出处：https://www.youtube.com/watch?v=deHcSq9V0xw&ab_channel=SBS%EB%89%B4%EC%8A%A4

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究