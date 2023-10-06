Super Junior 18周年粉丝见面会场地只能容纳4500人！粉丝在SM门口进行卡车示威「真的是最佳选择吗」

近日，SM娱乐宣布 Super Junior 将在11月4日下午2点和7点於首尔庆熙大学和平殿堂举行18周年粉丝见面会《1t's 8lue》。

此次粉丝见面会是Super Junior继去年4月在日本崎玉举行粉丝见面会之后，时隔1年7个月再次举行。成员利特、希澈、艺声、神童、银赫、东海、始源、厉旭、圭贤全员出席，预计将与粉丝们一起度过特别的时间。



但近日...Super Junior的粉丝在SM门前发起卡车示威，由卡车萤幕上显示的口号可知，反对原因主要是对SM不满，提到不论是团体演唱会、SOLO演唱会、粉丝见面会都是马虎的场地、一直出现同样的场地失误、并质问和平殿堂真的是最佳选择吗？要求SM变更粉丝见面会场地。（此次粉丝见面会是在庆熙大学和平殿堂举办，容纳人数大约是4500人）

난 너네가 트럭좋아하는줄 알았지

그래서 보내준건데

혹시 너무 신나서 회식중이니??

아 설마 우리가 잘못생각했나?

트럭이 아니라…

#슈주팬미팅_대관다시해 pic.twitter.com/3g6DrEHqwI — dduddu (@dduddu441015) October 4, 2023

而这也不是SM第一次因为场地问题让粉丝们不满，SHINee今年6月举行出道15周年粉丝见面会时，原本的场地是在日山KINTEX大厅，由於该场地是平面座位，加上中间还有柱子会挡住视野，SHINee的粉丝们在进行卡车示威后，SM才紧急换了更换另一个场地。



时隔几个月又因场地让粉丝出动卡车，也在韩网引发热烈讨论。韩网友：「卡车大使SM」、「有点夸张了，在和平殿堂开什么团体粉丝见面会」、「圭贤一个人也能填满和平殿堂」、「疯了 真的太过分了」、「怎么能只有韩国粉丝来呢？海外粉丝也来了，和平殿堂是什么啊，真是的...」、「哇 和平的殿堂太不像话了」、「真的是SJ级别的完整体18周年的粉丝见面会，太过分了」、「SHINee的时候都那样了，还没打起精神吗」等等。



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