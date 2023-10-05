《2023 JUNG YONG HWA LIVE IN MACAU 'Your City'》鄭容和再臨澳門 約定Boice 10月21日見

在5月於澳門舉行了粉絲見面會的鄭容和，與Boice (粉絲官方稱號) 製造了很多美好回憶。而時隔5個月，這次就攜同新發行的迷你二輯「Your City」再次來到澳門並舉行首次個人演唱會。為Boice (粉絲官方稱號) 帶來更精彩的演出內容，不要錯過！

《2023 JUNG YONG HWA LIVE IN MACAU 'Your City'》門票已於9月27日(星期三)中午12時起於澳門新濠影滙及大麥網公開發售。是次演唱會更準備了粉絲福利，分別為綵排、歡送環節及簽名海報。快點把握機會，立即到澳門新濠影滙及大麥網購票，與鄭容和見面！

日期 : 2023年10月21日 (星期六)

時間 : 晚上7時正

地點 : 新濠影匯綜藝館

票價 : 港幣HKD / 澳門幣MOP 1688/1288/1088/688

公開售票：2023年9月27日(星期三) 中午12時起

訂購網站 : 澳門新濠影滙：www.studiocity-macau.com/

大麥 - https://www.damai.cn

粉絲福利:

$1,688門票：綵排 (500名)、歡送環節 (500名)、簽名海報 (100名)

$1,288門票：綵排 (200名)、歡送環節 (200名)、簽名海報 (100名)

- 詳情請留意主辦方公告

- 主辦方保留活動異動之權利

- 福利中獎名單將於活動前一天公佈







主辦單位：萬星國際娛樂文化

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