SEVENTEEN夫勝寛直播時BTS柾國用珉奎帳號瘋狂留言！夫勝寛傲嬌表示：是柾國哥說他很想我喔

愛豆圈97LINE的哥哥們真的好愛SEVENTEEN的夫勝寛啊！

防彈少年團柾國、ASTRO車銀優和SEVENTEEN的金珉奎是愛豆圈出了名的97LINE好友，三人聚會時據說也會經常邀請夫勝寛參加，畢竟wuli勝寛是超級E人，有他在的絕對場合不會冷場，這也是哥哥們非常喜歡他的一個原因。

夫勝寛在weverse上直播和粉絲們聊天，透露柾國給他打了電話，不僅問他過得怎麼樣，還說特別想念他。 最搞笑的是夫勝寛帶著一絲小炫耀的口氣鄭重聲明「是柾國哥說想我喔！」「臭屁」的樣子讓粉絲們看得大笑不止。 接著他又提到了濟州島故鄉的朋友們，大家曾很好奇的問他認不認識防彈少年團成員，勝寛再現當時與朋友們講述他和柾國很熟的場面，用一種無所謂卻又帶著暗爽的傲嬌口吻說道：「和柾國哥很熟」，並在「哥」字上加了重音，強調他和柾國不是單純的前後輩，而是哥哥和弟弟的關係。

pic.twitter.com/tzTxAkcwh9

뿌교수님 위라 중에 갑자기 끊겼는데 알고보니 정국이 전화해서 끊긴거라곸ㅋㅋㅋㅋ이 귀여운 생명체들앜ㅋㅋ



잘사냐, 보고 싶다~ 뭐하니?

아 나 위버스 라이브 하고 있었어

아유 여러분 캐럿 분들 안녕하십니까~

아 형 아니야 지금 형 전화 때문에 지금 이게… — (와이) (@06_Y_13) October 4, 2023

무려 정국이 형이 저를 보고 싶어 했습니다 아귀여워미치게쏭진짜아아아 바부야 pic.twitter.com/eCL9S1dGuf — (@BO0S2_) October 4, 2023

부승관 제주도 고향친구들이

"너 그러면 방탄소년단에도 친한사람 있냐?"

이러면

"하 ㅎㅋ 정국이형 ㅋㅎ"

막 이런대 제발 pic.twitter.com/atZ7W92xYu — 치린 (@unleashbeastcat) October 4, 2023

不僅如此，柾國還用了金珉奎的weverse帳號給夫勝寛的直播瘋狂留言，「勝寛啊-柾國」、「想你-柾國」、「克拉們，大家好-柾國」、「SVT真的很帥對不對？ -柾國」、「SVT真的很棒-柾國」、「勝寛啊，我和珉奎做了舞蹈challenge-柾國」、「超棒的-柾國」、「下次換我來努力做SVT的吧-柾國」、「克拉們，請多多支持-柾國」、「我要走啦-柾國」、「勝寛啊，在直播裡要好好照顧克拉們喔-柾國」、 「我要走了-柾國」，這是什麼淘氣鬼啊（笑），生怕弟弟誤以為是珉奎的留言，每句話後面都認真敲上了自己的名字。

헐지금 세븐틴 승과니 위버스 라이브 중인데 정국이 형이 전화왔었다고 말해주고 보고싶다 말했다고,,위버스 민규껄로 댓글 남기고 있고 셋이 같이있대쓰리디 챌린지는 원우님이 찍어줬다고(영상 올릴 예정)



(세븐틴 부승관님 위버스 라이브 중 민규 아이디로 정구기 댓글)



승과나… pic.twitter.com/RvDJZO6rq7 — 꾹이모나JungKook_ (@JJUNGKOOK_mona2) October 4, 2023

夫勝寛的可愛不止一點點，他在直播中詢問廣大克拉能不能讓他去參加97LINE的聚會，在得到大家的許可之後他才下線。喔，對了，當天的聚會還有SEVENTEEN的圓佑，他在夫勝寛直播時留言告訴對方珉奎和柾國的舞蹈挑戰是他拍的！！

이게 너무너무 기엽따 ..

한잔 하러 가도 되냐고 캐러뜰한테 허락받기 pic.twitter.com/gLlQR6Wkez — 부슬비 (@1998_01_16) October 4, 2023

정국 은우

민규 원우



와 비주얼 진짜 살벌하다 pic.twitter.com/tC9MkqhLod — 이리듐 (@iridium_twt) October 4, 2023

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