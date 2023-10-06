SEVENTEEN夫勝寛直播時BTS柾國用珉奎帳號瘋狂留言！夫勝寛傲嬌表示：是柾國哥說他很想我喔
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SEVENTEEN夫勝寛直播時BTS柾國用珉奎帳號瘋狂留言！夫勝寛傲嬌表示：是柾國哥說他很想我喔

明星   2023年10月6日   星期五10:32   Tracy  

（封面圖源：IG@pledis_boos、FB@BTS (방탄소년단)）

愛豆圈97LINE的哥哥們真的好愛SEVENTEEN的夫勝寛啊！

防彈少年團柾國、ASTRO車銀優和SEVENTEEN的金珉奎是愛豆圈出了名的97LINE好友，三人聚會時據說也會經常邀請夫勝寛參加，畢竟wuli勝寛是超級E人，有他在的絕對場合不會冷場，這也是哥哥們非常喜歡他的一個原因。

夫勝寛在weverse上直播和粉絲們聊天，透露柾國給他打了電話，不僅問他過得怎麼樣，還說特別想念他。 最搞笑的是夫勝寛帶著一絲小炫耀的口氣鄭重聲明「是柾國哥說想我喔！」「臭屁」的樣子讓粉絲們看得大笑不止。 接著他又提到了濟州島故鄉的朋友們，大家曾很好奇的問他認不認識防彈少年團成員，勝寛再現當時與朋友們講述他和柾國很熟的場面，用一種無所謂卻又帶著暗爽的傲嬌口吻說道：「和柾國哥很熟」，並在「哥」字上加了重音，強調他和柾國不是單純的前後輩，而是哥哥和弟弟的關係。

不僅如此，柾國還用了金珉奎的weverse帳號給夫勝寛的直播瘋狂留言，「勝寛啊-柾國」、「想你-柾國」、「克拉們，大家好-柾國」、「SVT真的很帥對不對？ -柾國」、「SVT真的很棒-柾國」、「勝寛啊，我和珉奎做了舞蹈challenge-柾國」、「超棒的-柾國」、「下次換我來努力做SVT的吧-柾國」、「克拉們，請多多支持-柾國」、「我要走啦-柾國」、「勝寛啊，在直播裡要好好照顧克拉們喔-柾國」、 「我要走了-柾國」，這是什麼淘氣鬼啊（笑），生怕弟弟誤以為是珉奎的留言，每句話後面都認真敲上了自己的名字。

夫勝寛的可愛不止一點點，他在直播中詢問廣大克拉能不能讓他去參加97LINE的聚會，在得到大家的許可之後他才下線。喔，對了，當天的聚會還有SEVENTEEN的圓佑，他在夫勝寛直播時留言告訴對方珉奎和柾國的舞蹈挑戰是他拍的！！

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