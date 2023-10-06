BTS防彈少年團柾國又來了，再給LE SSERAFIM金采源留言！引爆韓網討論

防彈少年團柾國是又來給LE SSERAFIM金采源留言了。

廣大ARMY們一定都知道柾國簡直就是網路衝浪少年，熟知各種網路梗不說，還經常開直播和粉絲們暢聊，日前更是借用好友SENVENTEEN金珉奎的weverse帳號給夫勝寛瘋狂留言，積極營業的態度羨慕一大波別家的粉絲。 最近他又學會了在tiktok上串門。

前不久，關於金采源在演出途中吃螺絲的場景在tiktok上流傳起來，金采源原本想說「FEARNOT，請你成為我的夥伴吧」，沒想到舌頭打結，「偷偷同...」了好幾次才說對，就連她自己都被本人的失誤給氣笑了，網友們還給她起了個可愛綽號叫「金偷偷」。 這段影片有被柾國刷到，柾國就在留言區留下一大長串「kkk」，引起網友討論。





事情過去沒多久，柾國又被網友們發現他再次出現在金采源影片的評論區裡。 這次是金采源的啤酒廣告影片，她和大前輩嚴正化合作，兩人穿著同樣的裙子，大展別樣魅力。 這則廣告在韓國反響很不錯，品牌方在TikTok中上傳了相關內容，引來了柾國的二次評論，他表示「所以一罐裡有多少糖？」



對於柾國頻繁出沒金采源影片的留言區，網友們也表示不可思議，大家紛紛留言稱：「大家不要想多了，柾國只是很喜歡這類搞笑影片」、「他是在品牌官方帳號下留言又不是在哪裡」、「柾國真的好愛這個牌子的啤酒啊」、「以前就在各種搞笑影片留言區看到過柾國的評論，他超愛」等，討論很熱烈。

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