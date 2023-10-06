SEVENTEEN夫胜寛直播时BTS柾国用珉奎帐号疯狂留言！夫胜寛傲娇表示：是柾国哥说他很想我喔

爱豆圈97LINE的哥哥们真的好爱SEVENTEEN的夫胜寛啊！

防弹少年团柾国、ASTRO车银优和SEVENTEEN的金珉奎是爱豆圈出了名的97LINE好友，三人聚会时据说也会经常邀请夫胜寛参加，毕竟wuli胜寛是超级E人，有他在的绝对场合不会冷场，这也是哥哥们非常喜欢他的一个原因。

夫胜寛在weverse上直播和粉丝们聊天，透露柾国给他打了电话，不仅问他过得怎么样，还说特别想念他。 最搞笑的是夫胜寛带著一丝小炫耀的口气郑重声明「是柾国哥说想我喔！」「臭屁」的样子让粉丝们看得大笑不止。 接著他又提到了济州岛故乡的朋友们，大家曾很好奇的问他认不认识防弹少年团成员，胜寛再现当时与朋友们讲述他和柾国很熟的场面，用一种无所谓却又带著暗爽的傲娇口吻说道：「和柾国哥很熟」，并在「哥」字上加了重音，强调他和柾国不是单纯的前后辈，而是哥哥和弟弟的关系。

pic.twitter.com/tzTxAkcwh9

뿌교수님 위라 중에 갑자기 끊겼는데 알고보니 정국이 전화해서 끊긴거라곸ㅋㅋㅋㅋ이 귀여운 생명체들앜ㅋㅋ



잘사냐, 보고 싶다~ 뭐하니?

아 나 위버스 라이브 하고 있었어

아유 여러분 캐럿 분들 안녕하십니까~

아 형 아니야 지금 형 전화 때문에 지금 이게… — (와이) (@06_Y_13) October 4, 2023

무려 정국이 형이 저를 보고 싶어 했습니다 아귀여워미치게쏭진짜아아아 바부야 pic.twitter.com/eCL9S1dGuf — (@BO0S2_) October 4, 2023

부승관 제주도 고향친구들이

"너 그러면 방탄소년단에도 친한사람 있냐?"

이러면

"하 ㅎㅋ 정국이형 ㅋㅎ"

막 이런대 제발 pic.twitter.com/atZ7W92xYu — 치린 (@unleashbeastcat) October 4, 2023

不仅如此，柾国还用了金珉奎的weverse帐号给夫胜寛的直播疯狂留言，「胜寛啊-柾国」、「想你-柾国」、「克拉们，大家好-柾国」、「SVT真的很帅对不对？ -柾国」、「SVT真的很棒-柾国」、「胜寛啊，我和珉奎做了舞蹈challenge-柾国」、「超棒的-柾国」、「下次换我来努力做SVT的吧-柾国」、「克拉们，请多多支持-柾国」、「我要走啦-柾国」、「胜寛啊，在直播里要好好照顾克拉们喔-柾国」、 「我要走了-柾国」，这是什么淘气鬼啊（笑），生怕弟弟误以为是珉奎的留言，每句话后面都认真敲上了自己的名字。

헐지금 세븐틴 승과니 위버스 라이브 중인데 정국이 형이 전화왔었다고 말해주고 보고싶다 말했다고,,위버스 민규껄로 댓글 남기고 있고 셋이 같이있대쓰리디 챌린지는 원우님이 찍어줬다고(영상 올릴 예정)



(세븐틴 부승관님 위버스 라이브 중 민규 아이디로 정구기 댓글)



승과나… pic.twitter.com/RvDJZO6rq7 — 꾹이모나JungKook_ (@JJUNGKOOK_mona2) October 4, 2023

夫胜寛的可爱不止一点点，他在直播中询问广大克拉能不能让他去参加97LINE的聚会，在得到大家的许可之后他才下线。喔，对了，当天的聚会还有SEVENTEEN的圆佑，他在夫胜寛直播时留言告诉对方珉奎和柾国的舞蹈挑战是他拍的！！

이게 너무너무 기엽따 ..

한잔 하러 가도 되냐고 캐러뜰한테 허락받기 pic.twitter.com/gLlQR6Wkez — 부슬비 (@1998_01_16) October 4, 2023

정국 은우

민규 원우



와 비주얼 진짜 살벌하다 pic.twitter.com/tC9MkqhLod — 이리듐 (@iridium_twt) October 4, 2023

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