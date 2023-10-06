SEVENTEEN夫胜寛直播时BTS柾国用珉奎帐号疯狂留言！夫胜寛傲娇表示：是柾国哥说他很想我喔
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SEVENTEEN夫胜寛直播时BTS柾国用珉奎帐号疯狂留言！夫胜寛傲娇表示：是柾国哥说他很想我喔

明星   2023年10月6日   星期五10:32   Tracy  

（封面图源：IG@pledis_boos、FB@BTS (방탄소년단)）

爱豆圈97LINE的哥哥们真的好爱SEVENTEEN的夫胜寛啊！

防弹少年团柾国、ASTRO车银优和SEVENTEEN的金珉奎是爱豆圈出了名的97LINE好友，三人聚会时据说也会经常邀请夫胜寛参加，毕竟wuli胜寛是超级E人，有他在的绝对场合不会冷场，这也是哥哥们非常喜欢他的一个原因。

夫胜寛在weverse上直播和粉丝们聊天，透露柾国给他打了电话，不仅问他过得怎么样，还说特别想念他。 最搞笑的是夫胜寛带著一丝小炫耀的口气郑重声明「是柾国哥说想我喔！」「臭屁」的样子让粉丝们看得大笑不止。 接著他又提到了济州岛故乡的朋友们，大家曾很好奇的问他认不认识防弹少年团成员，胜寛再现当时与朋友们讲述他和柾国很熟的场面，用一种无所谓却又带著暗爽的傲娇口吻说道：「和柾国哥很熟」，并在「哥」字上加了重音，强调他和柾国不是单纯的前后辈，而是哥哥和弟弟的关系。

不仅如此，柾国还用了金珉奎的weverse帐号给夫胜寛的直播疯狂留言，「胜寛啊-柾国」、「想你-柾国」、「克拉们，大家好-柾国」、「SVT真的很帅对不对？ -柾国」、「SVT真的很棒-柾国」、「胜寛啊，我和珉奎做了舞蹈challenge-柾国」、「超棒的-柾国」、「下次换我来努力做SVT的吧-柾国」、「克拉们，请多多支持-柾国」、「我要走啦-柾国」、「胜寛啊，在直播里要好好照顾克拉们喔-柾国」、 「我要走了-柾国」，这是什么淘气鬼啊（笑），生怕弟弟误以为是珉奎的留言，每句话后面都认真敲上了自己的名字。

夫胜寛的可爱不止一点点，他在直播中询问广大克拉能不能让他去参加97LINE的聚会，在得到大家的许可之后他才下线。喔，对了，当天的聚会还有SEVENTEEN的圆佑，他在夫胜寛直播时留言告诉对方珉奎和柾国的舞蹈挑战是他拍的！！

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