《Mark Tuan the other side ASIA TOUR 2023》雙十一澳門見 門票於10月11日作公開發售

Mark於2014年以韓國偶像團體「GOT7」成員身份出道，雖然在2021年宣佈全員不與JYP娛樂續約，但團體不解散。之後MARK開設YouTube頻道「Mark Tuan」，頻道開設已於短時間達追蹤人數破百萬，可謂人氣勢不可擋。

主辦單位萬星國際娛樂文化宣佈《Mark Tuan the other side ASIA TOUR 2023》將於2023年11月11日(星期六)在澳門百老匯舞台舉行，各位粉絲不要錯過與Mark的約會呀！門票將於10月11日(星期三)中午12時起於澳門百老匯及大麥網公開發售。

Mark亦為粉絲準備一系列豐富的粉絲福利，包括：採排、歡送環節、拍攝1:1合照以及1:5團體合照，讓粉絲有更多的互動環節，不容錯過！

日期 : 2023年11月11日 (星期六)

時間 : 晚上7時正

地點 : 「澳門百老匯™」 - 百老匯舞台

票價 : 港幣HKD / 澳門幣MOP $2,088 $1,888/ $1,388 / $888

公開售票：2023年10月11日(星期三) 中午12時起

訂購網站 : 「澳門百老匯」- http://t.cn/EZUuX2z

大麥 - https://www.damai.cn

粉絲福利:

$2,088門票：採排 (全體)、歡送環節 (全體)、特別小卡 (2款、全體)、1:1合照 (全體)、簽名海報 (全體)

$1,888門票：採排 (全體)、歡送環節 (全體)、特別小卡 (1款、全體)、1:5合照 (100名)、簽名海報 (150名)、特別版海報 (全體)

$1,388門票：特別版海報 (全體)

$888門票：特別版海報 (全體)







- 詳情請留意主辦方公告

- 主辦方保留活動異動之權利

- 福利中獎名單將於活動前一天公佈

主辦單位：萬星國際娛樂文化

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