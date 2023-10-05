《Mark Tuan the other side ASIA TOUR 2023》双十一澳门见 门票於10月11日作公开发售

Mark於2014年以韩国偶像团体「GOT7」成员身份出道，虽然在2021年宣布全员不与JYP娱乐续约，但团体不解散。之后MARK开设YouTube频道「Mark Tuan」，频道开设已於短时间达追踪人数破百万，可谓人气势不可挡。

主办单位万星国际娱乐文化宣布《Mark Tuan the other side ASIA TOUR 2023》将於2023年11月11日(星期六)在澳门百老汇舞台举行，各位粉丝不要错过与Mark的约会呀！门票将於10月11日(星期三)中午12时起於澳门百老汇及大麦网公开发售。

Mark亦为粉丝准备一系列丰富的粉丝福利，包括：采排、欢送环节、拍摄1:1合照以及1:5团体合照，让粉丝有更多的互动环节，不容错过！

日期 : 2023年11月11日 (星期六)

时间 : 晚上7时正

地点 : 「澳门百老汇™」 - 百老汇舞台

票价 : 港币HKD / 澳门币MOP $2,088 $1,888/ $1,388 / $888

公开售票：2023年10月11日(星期三) 中午12时起

订购网站 : 「澳门百老汇」- http://t.cn/EZUuX2z

大麦 - https://www.damai.cn

粉丝福利:

$2,088门票：采排 (全体)、欢送环节 (全体)、特别小卡 (2款、全体)、1:1合照 (全体)、签名海报 (全体)

$1,888门票：采排 (全体)、欢送环节 (全体)、特别小卡 (1款、全体)、1:5合照 (100名)、签名海报 (150名)、特别版海报 (全体)

$1,388门票：特别版海报 (全体)

$888门票：特别版海报 (全体)







- 详情请留意主办方公告

- 主办方保留活动异动之权利

- 福利中奖名单将於活动前一天公布

主办单位：万星国际娱乐文化

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