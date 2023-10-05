曝BLACKPINK Jennie將常駐綜藝《公寓404》，期待與劉在錫再合作

結束BLACKPINK世界巡演的Jennie近期投入到了自己的個人活動中。

據韓媒《體育朝鮮》獨家報導稱，Jennie將加盟tvN新綜藝《公寓404》（暫定名），這是一檔以公寓為背景的真人秀。新綜藝的PD為鄭哲民，他和Jennie在「24小時鄉村神秘驚險」綜藝《謎追里 8-1000》中有過合作，節目最高收視達3.5%。鄭哲民PD是引領《RUNNING MAN》復興的代表PD中的一人，在轉入CJ ENM旗下之後又成功打造出了《第六感》、《SKIP》等節目，業務能力一流。



近兩年裡Jennie的工作重心一直都是BLACKPINK團隊活動，這次作為常駐嘉賓亮相《公寓404》讓人十分期待再次看到她的綜藝面貌，在娛樂圈已經遊刃有餘的她又會給觀眾們帶來哪些驚喜呢？

不僅如此，作為鄭哲民PD御用MC的劉在錫，觀眾們也很期盼他和Jennie的碰面，兩人也曾在《謎追里 8-1000》中有過精彩互動，當時劉在錫就很照顧Jennie。 現在一個是頂流愛豆，一個是國民MC，睽違5年，頂峰相見的兩人又會擦出怎樣的綜藝火花呢？



此外，《公寓404》目前正在邀請嘉賓，預計明年上半年播出。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞