BLACKPINK Lisa親自公開瘋馬秀演出照：感謝，如有需要隨時打電話給我

接連多日的網路爭議並未澆滅BLACKPINK Lisa對「瘋馬秀」的熱情，她親自公開了演出時的內場照。

多張照片展現了Lisa不同於往日K-POP巨星的別樣形象，從身穿白襯衣、戴著黑框眼鏡的「金融女精英」，到吊襪帶、珠串胸衣等熱辣造型，每一幕都活色生香。 Lisa以紅唇和紅指甲加分，展現出迷人的氣質。 她還配文寫道：「如此奇妙的經歷。 感謝「瘋馬秀」的所有人讓這一切發生。 如有需要隨時打電話給我！」顯然她本人也是樂在其中。



Lisa因在「瘋馬秀」上登台連日造就焦點話題，有人支持的同時也讓她飽受批評，她母親也疑似因為被網友的惡評灌爆IG而關閉了帳戶。 不過Lisa本人絲毫不在意這些，4日還被拍到和Frédéric Arnault在巴黎某餐廳約會，之後保鑣分別護送兩人上車。 數次傳出緋聞的兩人並未正面有過任何回應，但是不斷被捕捉到的約會、參加家庭聚會的畫面，也讓外界都已經默認兩人的戀情。



對於Lisa本次公開的新照，韓國網友們評論：「看起來很幸福，希望你跳一輩子」、「我懷疑是不是她男友喜歡這種」、「又不是全脫了，只是比平時穿著更大膽一些，這種服裝演唱會都能穿吧？可是為什麼一定要讚美脫衣舞，站在那種舞台上呢？真的搞不懂」、「反正她現在是泰國歌手了，無所謂」、「身材真好啊，纖瘦有型」、「拋開性別不談，娛樂圈本來就是靠打造、販賣人的附加價值賺錢的，把這些都拋棄了，最後只是為了炫耀自己的身材？」、「其實還蠻好看的」等。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞