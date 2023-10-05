CNBLUE隊長鄭容和相隔四個月 攜新專輯《YOUR CITY》二度登台

CNBLUE隊長鄭容和允諾歌迷「今年還要再來台北！」的約定，宣布將於10/28在台北天母體育館舉辦全新巡演《2023 JUNG YONG HWA LIVE ‘YOUR CITY’ IN TAIPEI》，才短短相隔四個月又將奔台開唱，鄭容和不僅以實際行動兌現承諾，更呼應先前在演唱會上對歌迷的告白話語「最喜歡的城市就是台北」，愛台北的心意由此可見一斑！

有別於先前六月在台北的巡演，日前才發行個人全新迷你專輯《YOUR CITY》鄭容和這次將攜新作品來台開唱，此次巡演更以專輯名稱《YOUR CITY》「你的城市」做為命名，不僅賦予演唱會全新意義及主題，更展現鄭容和想要到各個城市唱新歌給粉絲聽的心意！也因此趁著這次巡演，鄭容和將首唱迷你專輯中多首新歌獻給台北的BOICE們，讓大家一聽為快之餘，更將再次欣賞到鄭容和音樂全能魅力的風采！



這次新作《YOUR CITY》是鄭容和相隔六年後再次發行的第二張個人SOLO迷你專輯，專輯中除了親自作詞、作曲外，更保有獨特帥氣兼具爽朗的個人風格，挾著高人氣以SOLO出輯方式回歸的他更憑著這張全新心血力作空降各地區數位榜第一，包括在iTunes專輯榜、流行專輯榜、KPOP專輯榜上，於日本、新加坡等6個國家/地區都排名冠軍，人氣依舊的他可說聲勢銳不可擋！現場除了演唱專輯同名新歌〈YOUR CITY〉外，更演唱自己出道以來創作的經典曲目，可說掀起歌迷無限回憶殺，也讓大家更加期待這次鄭容和全新巡演的曲目內容！



出道14年曾多次來台的鄭容和情歌王子的形象深植台粉，這次為了今年二度來台開唱，特別越洋錄製VCR捎來親切問候，除了以迷人笑容跟歌迷打招呼說聲「別來無恙」，更點明這次將在全新演唱會上帶來新歌，他表示：「為了更生動地向大家介紹這次新專輯內容，將在10/28星期六晚上六點於台北天母體育館舉行演唱會，我迫不及待想要與大家見面，想到要將新曲呈現給大家，我感到非常幸福！」鄭容和更透露為了要展現多樣及新穎的一面，「我跟團隊正非常努力地在準備，希望大家能多關注我們！10/28我們演唱會現場見！」



2023 JUNG YONG HWA LIVE ‘YOUR CITY’ IN TAIPEI

活動日期 ⎪ 2023年10月28日（六）

演出時間 ⎪ 18:00（實際演出時間以現場公告為準）

演出地點 ⎪ 天母體育館

場地地址 ⎪ 臺北市士林區忠誠路二段101號

啟售時間 ⎪ 2023年10月05日（四）晚上19 :00

售票系統 ⎪ 全台7-11 ibon 機台及 ibon 網站

售票網站 ⎪ ibon售票系統

票價 ⎪ 站位區 NT$6,500、NT$5,300 / 座位區 NT$6,500、NT$5,300、NT$4,200

主辦單位 ⎪ D-SHOW

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