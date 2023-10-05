因缺血性大腸炎而緊急動刀的李帝勳：活動不會中斷，身體復原後即回歸！

演員李帝勳日前因缺血性大腸炎而臨時需要動手術，也因此缺席了原定與朴恩斌共同進行頒獎典禮的釜山影展開幕式，而他也要向所有關心他的粉絲們喊話，並不會因手術而中斷活動，身體恢復後就立即回歸。

李帝勳在10月1日因腹痛而前往急診室，被診斷為缺血性大腸炎，並且需要進行緊急手術處理，也因此李帝勳原訂出席第28屆釜山國際影展的開幕式以及第32屆釜日電影獎頒獎典禮，並擔任典禮司儀主持人，不過這些計畫都被突如其來的腹痛給打亂了，最終李帝勳只好因身體狀況不佳而缺席，由朴恩斌單獨主持。



李帝勳進行了緊急手術，並且暫時集中於接受治療以及恢復中。所屬公司向韓國媒體表示，李帝勳目前正在手術後的恢復期，正在拍攝中的作品也只是暫緩，並非全面中斷活動，只要恢復後就可以回歸工作。公司的回應也讓喜愛他的觀眾們放心不少。



李帝勳下一部作品是MBC的電視劇《搜查班長：The Beginning》，劇情描述在韓國的傳奇性人物搜查班長，專門緝拿小偷的朴英漢（李帝勳飾）刑警，加上三位個性鮮明的同事們成為一組，共同用常識擊敗貪腐權力，成為真正為民眾服務的好警察，本劇預計在2024年播出。



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