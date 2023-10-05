CNBLUE队长郑容和相隔四个月 携新专辑《YOUR CITY》二度登台

CNBLUE队长郑容和允诺歌迷「今年还要再来台北！」的约定，宣布将於10/28在台北天母体育馆举办全新巡演《2023 JUNG YONG HWA LIVE ‘YOUR CITY’ IN TAIPEI》，才短短相隔四个月又将奔台开唱，郑容和不仅以实际行动兑现承诺，更呼应先前在演唱会上对歌迷的告白话语「最喜欢的城市就是台北」，爱台北的心意由此可见一斑！

有别於先前六月在台北的巡演，日前才发行个人全新迷你专辑《YOUR CITY》郑容和这次将携新作品来台开唱，此次巡演更以专辑名称《YOUR CITY》「你的城市」做为命名，不仅赋予演唱会全新意义及主题，更展现郑容和想要到各个城市唱新歌给粉丝听的心意！也因此趁著这次巡演，郑容和将首唱迷你专辑中多首新歌献给台北的BOICE们，让大家一听为快之余，更将再次欣赏到郑容和音乐全能魅力的风采！



这次新作《YOUR CITY》是郑容和相隔六年后再次发行的第二张个人SOLO迷你专辑，专辑中除了亲自作词、作曲外，更保有独特帅气兼具爽朗的个人风格，挟著高人气以SOLO出辑方式回归的他更凭著这张全新心血力作空降各地区数位榜第一，包括在iTunes专辑榜、流行专辑榜、KPOP专辑榜上，於日本、新加坡等6个国家/地区都排名冠军，人气依旧的他可说声势锐不可挡！现场除了演唱专辑同名新歌〈YOUR CITY〉外，更演唱自己出道以来创作的经典曲目，可说掀起歌迷无限回忆杀，也让大家更加期待这次郑容和全新巡演的曲目内容！



出道14年曾多次来台的郑容和情歌王子的形象深植台粉，这次为了今年二度来台开唱，特别越洋录制VCR捎来亲切问候，除了以迷人笑容跟歌迷打招呼说声「别来无恙」，更点明这次将在全新演唱会上带来新歌，他表示：「为了更生动地向大家介绍这次新专辑内容，将在10/28星期六晚上六点於台北天母体育馆举行演唱会，我迫不及待想要与大家见面，想到要将新曲呈现给大家，我感到非常幸福！」郑容和更透露为了要展现多样及新颖的一面，「我跟团队正非常努力地在准备，希望大家能多关注我们！10/28我们演唱会现场见！」



2023 JUNG YONG HWA LIVE ‘YOUR CITY’ IN TAIPEI

活动日期 ⎪ 2023年10月28日（六）

演出时间 ⎪ 18:00（实际演出时间以现场公告为准）

演出地点 ⎪ 天母体育馆

场地地址 ⎪ 台北市士林区忠诚路二段101号

启售时间 ⎪ 2023年10月05日（四）晚上19 :00

售票系统 ⎪ 全台7-11 ibon 机台及 ibon 网站

售票网站 ⎪ ibon售票系统

票价 ⎪ 站位区 NT$6,500、NT$5,300 / 座位区 NT$6,500、NT$5,300、NT$4,200

主办单位 ⎪ D-SHOW

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