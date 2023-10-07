1秒变脸！BLACKPINK Jennie从高冷女神到甜妹只需要粉丝的一句话

听到粉丝夸自己，BLACKPINK Jennie秒变甜妹。

前两日，Jennie为出席在法国巴黎举办的CHANEL 2024春夏时装展经由仁川机场出国。 当天现身的她展现了酷飒的清冷黑白LOOK，正面看甚至是全黑造型，并配合著高冷表情，Jennie大步流星地走在机场里。



送机的人群中突然有人喊了一声「欧腻好美啊」，听到自己被夸奖，原本还表情酷酷的Jennie瞬间破功，放下了高冷的武装，朝著粉丝们露出灿烂笑容，模样要多甜美有多甜美。



??: 언니 예뻐요!

제니:



하 진짜 너무한 거 아님.. pic.twitter.com/tXe4FqLWV7 — (@2016__0808) September 30, 2023

即使被闪光灯照得眼睛都睁不开，Jennie也一直维持著微笑，在保全人员的护送之下出国，最后进入安检之前她又一次鞠躬向粉丝们致意。



Jennie一向很懂得发放粉丝福利，之前有粉丝送信和礼物，她也会背著保全人员偷偷收下，难怪粉丝们都这么爱她。



스탭 몰래 선물가져가는 제니 천사지 pic.twitter.com/VvfkXRTMkz — laboorii (@laboorii) January 29, 2019

看到Jennie秒变脸的粉丝们纷纷表示：「她笑起来好可爱啊」、「从人间香奈儿到煎妮（Jennie昵称）只需要1秒」、「对粉丝每一句话都做出回应的Jennie太可爱了」等。

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