胜利再现时间管理大师能力！9天8夜峇里岛旅行劈腿两女生，行程一模一样，接、送机时间几乎无缝衔接

D社曝前BIGBANG成员胜利峇里岛9天8夜旅行，期间劈腿两位女性。

4日，D社独家爆料了胜利在峇里岛的度假行程，女生A某入住峇里岛->A某离开巴厘岛->女生B某入住峇里岛-B某离开峇里岛，无缝衔接已经够让广大网友们震惊了，更奇葩的是胜利与A某、B某约会流程几乎没有任何变化，享用同一酒店、同一食物、同一大海、同一咖啡店...... 最后还是被B某抓包，A某和B某还是IG互相关注的好友！

D社之所以知道内幕全靠B女士的爆料，「看到A姊姊的IG STORY之后我甚至怀疑自己的眼睛，我和胜利去过的餐厅、咖啡店全都出现在姊姊的IG里了，全是一样的场所，酒店、餐厅、大海、餐厅全都一模一样，瞬间起了鸡皮疙瘩，只是不停的换女生，剩下的全是一成不变的流程套路。」 暴怒的B某在询问A某之后，得到了对方确实和胜利去峇里岛度假的事实。



胜利和A某在9月1日这一天正式发展为公开情侣，因为胜利曾经向外国好友透露过「今天（9月1日）是和A某正式交往的第一天。」 之后胜利就带著A某前往峇里岛度假，9月21～25日一直在一起。 而胜利和B某则是认识了很久的关系，但9月7日这天两人偶遇，且是4年来难得碰面，开心的胜利邀请B某吃了晚饭，饭局中有胜利的外国友人以及A某，当天也是B某和A某第一次见面，两人还互相关注了IG。 只不过那天之后胜利和B某一直维持了见面，因为曾经有过一段暧昧时光，两人火速旧情复燃，胜利称自己已经和女友分手了，并提议一起去峇里岛度假。 胜利勾搭B某的时候也没忘了女友A某，一边给B某打电话一边给A某发讯息，约A某吃午饭的话，那么晚饭时间就留给B某，完全就是时间管理大师！

승리가 양다리에 실패했다. 발리에서 환승 데이트를 꿈꿨지만, 마지막에 들켰다.

A씨와 즐긴 데이트 코스를 B씨에게 그대로 적용시킨 것. 같은 숙소, 같은 식당, 같은 바다, 같은 카페.. https://t.co/Vtxlcp7k1a



어디서 꼬리가 밟힌 걸까?

-> A씨와 B씨는 인스타그램 친구. pic.twitter.com/AWaooAKlIZ — 모나 (@Mauna____) October 4, 2023

D社整理了胜利和两女的峇里岛行程时间，A某行程如下：

9月21日：仁川机场OUT ->峇里岛IN（胜利接机）

9月22日：高尔夫-夜店

9月23日：咖啡厅-海边（夕阳）-夜店

9月24日：米粉餐厅-海边-夜店

9月25日：峇里岛OUT（26日01时5分）

胜利在9月25日夜晚尤为忙碌，23时45分他和A某一起前往机场送对方离开，A某办完出国手续离开之后胜利又马不停蹄地为B某接机，时间为26日凌晨，没有一分钟是浪费的！

D社同时采访了A某，她表示接到B某的电话时整个人都是懵的，根本没想过自己被劈腿，自己享受过的度假行程还被胜利共享给了认识的朋友，甚至她们和胜利在海边拍摄的照片的取景角度都毫无变化。

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