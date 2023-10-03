人氣韓劇《7人的逃脫》登熱搜冠軍！李侑菲怕觀眾入戲太深，自認享受女神光環～

本季最強煽情韓劇、「韓國狗血劇教母」金順玉最新力作，Viu Original史詩式復仇韓劇《7人的逃脫》甫開播便在亞洲各地掀起熱話，該劇不但登上九月第二周「電視劇搜尋冠軍」，劇中「校園產子」李侑菲、「惡毒生母」黃正音和「謎樣混混」李準亦成為熱門搜尋關鍵字前三名，可見劇集熱度十足！香港觀眾可以透過「黃Viu煲劇平台」追看。

（本文將談及劇情，有雷慎讀）

一集連死兩主角

承高中生校園產子等瘋狂劇情後，Viu Original原創復仇韓劇《7人的逃脫》繼續上演震懾三觀的狗血戲碼！製作公司老闆琴羅熙（黃正音飾）為了得到過世男友父親方七星（李德華飾）的注資而把棄養女兒多美（鄭拉爾飾）接回同住，多美對此感到失望及後悔，決定向爺爺告狀，卻遭到母親毒打；另一邊廂，多美墮入韓莫奈（李侑菲飾演）的陷阱，慘遭誣衊與養父有染、更在校園誕子，成為了輿論焦點，她也意外得知這一切都是娛樂公司老闆梁進謀（尹鐘焄飾）在幕後操控；此時，多美進行網上直播揭發一切，卻在眾目睽睽下被槍殺，從此消失人前！



▼《7人的逃脫》第3集│鄭拉爾召集所有人 直播揭發一切卻突然被槍殺。



會長不惜代價為孫女復仇，卻被羅熙和妻子車主蘭（申恩慶飾）聯手推落懸崖，當場身亡！



奸出高人氣

在《7人的逃脫》飾演校園明星韓莫奈後，李侑菲隨即人氣急升！現年32歲的她除了被觀眾大讚保養得宜、穿上校服仍然少女味十足外，她也把角色表裡不一、陰險歹毒的個性展露無遺，令人極度心寒！對此她笑謂：「莫奈表面是個很受歡迎的頂級明星，背後卻是一個內心陰暗的人，導演也說擔心劇集播出後，大家會避開我，但我真的很想告訴大家，我不是這樣的人！」



劇中韓莫奈既是校園女神，也是人氣偶像，李侑菲坦言拍攝前下了不少苦功：「為了可以自然地唱歌和舞蹈，我做了不少訓練；投入到惡人角色也經歷了很多苦惱，希望觀眾們能夠看得開心。」不過她亦笑言從中得到不少滿足感：「其實我很高興能夠扮演莫奈，因為我甚麼時候能夠成為頂級明星？當我到達片場，大家都會為我歡呼並高喊『韓莫奈』，我真的很感激！」



▼《7人的逃脫》第3集│李侑菲遭鄭拉爾當眾爆料 反誣衊她與養父亂倫。



Viu Original原創懸疑復仇韓劇《7人的逃脫》逢星期五、六晚10點30分‎「黃Viu煲劇平台」上架，香港觀眾亦可收看《優雅的帝國》和《純情拳擊手》等人氣韓劇。

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