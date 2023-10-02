《極惡變身》張東潤X吳代煥交換身體輪流耍狠 遭導演嫌太善良! 10月13日全台上映

驚悚動作鉅獻《極惡變身》由《行動代號：狼狩獵》張東潤，攜手《衣袖紅鑲邊》吳代煥、《犯罪都市2》崔貴化精彩共演。本作不只由《行動代號：狼狩獵》、《變身》、《致命目擊》製作團隊打造，還正式入選2023年加拿大奇幻電影節。《極惡變身》故事敘述從沒有動機、不留一點犯案痕跡的殺人魔手中，失去同事兼家人的刑警在煥（吳代煥飾）被憎惡籠罩著。某天，與殺人魔振赫（張東潤飾）展開追擊後，在病房裡醒來的在煥，竟因不明原因與振赫交換了身體，為了用殺人魔的身體抓住真正的殺人魔，在煥再次冒著生命危險展開追擊……。

張東潤和吳代煥在本作中除了有精彩的追擊戰，更上演了互相交換身體的戲碼，讓原本緊張刺激的劇情變得更加燒腦！對此，吳代煥表示：「我們倆討論過不要模仿彼此的說話方式和行為。」張東潤則說：「我們決定照著自己的方式演戲就好。」吳代煥在本作中飾演失去家人兼同事的刑警「在煥」，他表示要詮釋交換身體後的兩種不同面貌非常不容易，他說：「第一次讀劇本時，最先想到尼可拉斯．凱吉演的經典名作《變臉》，故事最後的反轉實在是太衝擊了！」他還笑著表示：「因為忙於拍攝，有時還會搞混現在到底在拍哪裡，自己現在又是在演誰。」引發現場一片爆笑。



透過這部作品，張東潤打破以往形象，首次挑戰飾演反派惡角。他表示參演感想：「我選擇參演本作的最主要原因是劇本，故事的反轉情節不只能帶給觀眾趣味，也能讓大家感受本作的魅力，我也一直很想嘗試飾演反派角色。」對於飾演連環殺人犯，他說：「要飾演沒理由、沒原因、沒感情，甚至享受殺人樂趣的殺人魔並不簡單，雖然我的髮型和衣服風格很明確，但我的外貌散發的氣質和體型造成了一些限制，所以我想用眼神及說臺詞的語氣消除柔弱的一面，但只要稍微不注意，導演就會說我今天怎麼這麼善良？所以我得有意識地想著『振赫』演戲。」另外，導演金宰勳也表示執導本作的心情，他自信地說：「雖然交換身體的題材大家應該不陌生，但我想從中帶給觀眾全新的感覺，於是便製作了這部刺激五感的作品。」



本作除了交換身體的燒腦劇情外，還上演許多刑警與殺人犯對峙的橋段，甚至還有注射興奮劑逼供的場面！對此，吳代煥表示自己其實有針頭恐懼症，在拍攝時覺得很害怕。他坦言：「我有針頭恐懼症，拍攝時要用到針筒跟針，對我來說是一大困難。即使不是真的用針扎，但看到畫面時還是覺得很可怕。」全新驚悚鉅獻《極惡變身》10月13日在臺上映！



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