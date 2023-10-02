白襯衫+藍色牛仔褲+眼鏡！SEVENTEEN圓佑禁慾系裝扮+遊刃有餘的氣場，誰看了不誇一句「帥爆了」
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白襯衫+藍色牛仔褲+眼鏡！SEVENTEEN圓佑禁慾系裝扮+遊刃有餘的氣場，誰看了不誇一句「帥爆了」

明星   2023年10月2日   星期一08:45   Tracy  

（封面圖源：IG@everyone_woo）

SEVENTEEN圓佑的裝扮又一次狠狠砸進了粉絲的心裡。

白色襯衫+牛仔褲的裝扮在時尚界永遠不會過時，當這一身LOOK穿在了圓佑的身上，帥度又增加了100倍。在白色襯衫的映襯下，本來就皮膚白皙的圓佑的五官線條更加精緻，再加上一頭時髦的深栗色短髮，簡直就像從漫畫中走出來的男主角一樣。

圓佑的氣質鬆弛但又遊刃有餘，像大海，平靜又狂妄。

圓佑的外形實在是太優越了，眼鏡一戴更給人一種斯文優雅的感覺，無數的粉絲拜倒在他的容顏之下。 黑邊眼鏡，這禁慾系裝扮和遊刃有餘的氣場，誰能不被他帥到呢！

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