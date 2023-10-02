白襯衫+藍色牛仔褲+眼鏡！SEVENTEEN圓佑禁慾系裝扮+遊刃有餘的氣場，誰看了不誇一句「帥爆了」

SEVENTEEN圓佑的裝扮又一次狠狠砸進了粉絲的心裡。

白色襯衫+牛仔褲的裝扮在時尚界永遠不會過時，當這一身LOOK穿在了圓佑的身上，帥度又增加了100倍。在白色襯衫的映襯下，本來就皮膚白皙的圓佑的五官線條更加精緻，再加上一頭時髦的深栗色短髮，簡直就像從漫畫中走出來的男主角一樣。



흰 셔츠 + 청바지 + 덮머 + 안경

진짜 극락 조합임 짜릿하다 원우야



pic.twitter.com/jSzek7AwzF — 깜냥 (@one9960717) September 26, 2023

圓佑的氣質鬆弛但又遊刃有餘，像大海，平靜又狂妄。



흰 셔츠 + 청바지 + 덮머 + 안경 진짜 극락 조합임 짜릿하다 원우야 pic.twitter.com/hxfXZILwlg — francetracny (@francetracny) September 29, 2023

圓佑的外形實在是太優越了，眼鏡一戴更給人一種斯文優雅的感覺，無數的粉絲拜倒在他的容顏之下。 黑邊眼鏡，這禁慾系裝扮和遊刃有餘的氣場，誰能不被他帥到呢！



흰셔츠+청바지+뿔테 안경으로 팬들 난리난 세븐틴 원우.jpg pic.twitter.com/MZBXENtLLI — francetracny (@francetracny) September 29, 2023

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