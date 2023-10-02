《极恶变身》张东润X吴代焕交换身体轮流耍狠 遭导演嫌太善良! 10月13日全台上映

惊悚动作巨献《极恶变身》由《行动代号：狼狩猎》张东润，携手《衣袖红镶边》吴代焕、《犯罪都市2》崔贵化精彩共演。本作不只由《行动代号：狼狩猎》、《变身》、《致命目击》制作团队打造，还正式入选2023年加拿大奇幻电影节。《极恶变身》故事叙述从没有动机、不留一点犯案痕迹的杀人魔手中，失去同事兼家人的刑警在焕（吴代焕饰）被憎恶笼罩著。某天，与杀人魔振赫（张东润饰）展开追击后，在病房里醒来的在焕，竟因不明原因与振赫交换了身体，为了用杀人魔的身体抓住真正的杀人魔，在焕再次冒著生命危险展开追击……。

张东润和吴代焕在本作中除了有精彩的追击战，更上演了互相交换身体的戏码，让原本紧张刺激的剧情变得更加烧脑！对此，吴代焕表示：「我们俩讨论过不要模仿彼此的说话方式和行为。」张东润则说：「我们决定照著自己的方式演戏就好。」吴代焕在本作中饰演失去家人兼同事的刑警「在焕」，他表示要诠释交换身体后的两种不同面貌非常不容易，他说：「第一次读剧本时，最先想到尼可拉斯．凯吉演的经典名作《变脸》，故事最后的反转实在是太冲击了！」他还笑著表示：「因为忙於拍摄，有时还会搞混现在到底在拍哪里，自己现在又是在演谁。」引发现场一片爆笑。



透过这部作品，张东润打破以往形象，首次挑战饰演反派恶角。他表示参演感想：「我选择参演本作的最主要原因是剧本，故事的反转情节不只能带给观众趣味，也能让大家感受本作的魅力，我也一直很想尝试饰演反派角色。」对於饰演连环杀人犯，他说：「要饰演没理由、没原因、没感情，甚至享受杀人乐趣的杀人魔并不简单，虽然我的发型和衣服风格很明确，但我的外貌散发的气质和体型造成了一些限制，所以我想用眼神及说台词的语气消除柔弱的一面，但只要稍微不注意，导演就会说我今天怎么这么善良？所以我得有意识地想著『振赫』演戏。」另外，导演金宰勋也表示执导本作的心情，他自信地说：「虽然交换身体的题材大家应该不陌生，但我想从中带给观众全新的感觉，於是便制作了这部刺激五感的作品。」



本作除了交换身体的烧脑剧情外，还上演许多刑警与杀人犯对峙的桥段，甚至还有注射兴奋剂逼供的场面！对此，吴代焕表示自己其实有针头恐惧症，在拍摄时觉得很害怕。他坦言：「我有针头恐惧症，拍摄时要用到针筒跟针，对我来说是一大困难。即使不是真的用针扎，但看到画面时还是觉得很可怕。」全新惊悚巨献《极恶变身》10月13日在台上映！



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