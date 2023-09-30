孙艺真透露二胎计划！自称宝宝像妈妈多过炫彬，临上阵拉老公培训高尔夫球技

孙艺真近日做客韩国知名高尔夫球教练任镇汉的YT频道「任镇汉Class」，聊到宝宝和老公炫彬（玄彬），幸福之情快要溢出萤幕~

任镇汉问孙艺真养小孩辛不辛苦，孙艺真承认当然有辛苦的部份，但跟幸福无法相比：「小孩给的幸福是活到现在从未感受过的幸福」。任镇汉顺势问既然如此会不会想生第二个，孙艺珍笑著说：「这还需要再考虑，但小孩真的好可爱。」



因为孙艺真和炫彬都是演艺圈第一梯队颜值，小孩长得像谁一直是大众关注的焦点之一。孙艺真透露很多人说小孩奇妙地把父母混合到一起：「说是眼睛和上半张脸像我，下半张脸像爸爸，但据说小孩的面容还会不断变化。」 最后总结道：「现在像我更多一点，更开心了。」



孙艺真还提到上节目前获得老公特别培训：「他真的很会打高尔夫球，我确定出演老师的节目后一直带著新郎去练习，叫他教我。」 任镇汉说自己作为外人都觉得炫彬心性很善良，孙艺真附议之后开玩笑说：「是不是应该从新郎那收些东西啊，是称赞之日耶。」



关於炫彬会否通过这节目跟大家见面，孙艺真表示他是完美主义者、总想球技再进步一些才来，任镇汉也说炫彬希望以对决形式出演，被孙艺真吐槽：「他说永远也许都来不了。」 这和睦有爱的家庭气氛真是分分钟流出蜜啊XD



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻