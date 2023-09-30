海外粉絲不滿Key&泰民吐槽珉豪皮膚黑：這不是你們這個年紀該說的話

男團SHINee成員Key和泰民因diss隊友珉豪的膚色引發不少海外粉絲的不滿，直呼對他們很失望。

在最新的SHINee團綜節目中，Key、泰民和珉豪穿著睡衣，坐在一張床上聊天，在討論可能製作高爾夫內容時，泰民突然說打完高爾夫後，他只能看到珉豪的眼睛和牙齒，暗示珉豪曬太黑，以至於只看到潔白的牙齒，根本看不到他的身體。 在笑聲中，Key問珉豪：「你為什麼曬這麼黑？」 ，並說了與泰民之前相似的話。 節目播出之後，這一段內容就在國外粉絲之間引起了爭議，不少粉絲留言表示對Key和泰民的言論表示失望，「你們能不能不要再開這種玩笑了？ 他只是想和你們一起打高爾夫球，為什麼要突然聊膚色問題」、「這個玩笑都開了多少年了？ 讓人覺得厭倦和無理，我很愛SHINee，但別再說這種蠢話了，這不應該是你們這個年紀該說的話」、「我知道他們很愛珉豪，可是這個玩笑真的說很久了」等。



有網友把相關言論轉發到了theqoo論壇，同樣引發了韓國網友們的爭議，大家紛紛留言表示：「我其實並沒有很留意，不過有粉絲覺得聽了不舒服的話，SHINee確實就要小心一些，倒也不至於是什麼大問題」、「他們自己都覺得沒問題啊」、「這種玩笑確實不宜再開」、「 我國對膚色的敏感度確實不高，只是單純的喜歡白皮膚，他們的發言沒什麼惡意」、「在外國人面前說這種話可能會引發問題，但是他們之前聊天根本不會扯到種族歧視，而是單純地想要表達經常做戶外運動地話皮膚會曬黑，外國粉絲就不能理解一下韓國背景嗎？ 有人願意美黑，有人願意美白啊」等。

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