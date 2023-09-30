《閃亮的西瓜》甫首播，崔顯旭等主演《High Cookie》也將於下月（10月）公開！飾演「家境貧寒的天才少年」

網路劇出身的崔顯旭近年出演不少熱門作品，很看好這位年輕演員呢！

2002年出生的崔顯旭於2019年以網路劇《Real:Time:Love1》出道。2021年，首次出演電視劇，在《模範計程車》中飾演校園暴力犯「朴勝泰」受到關注。之後陸續出演《Racket少年團》、《智異山》、《二十五，二十一》、《弱美男英雄》等，均展現不亞於主角的存在感。

今年（2023年），崔顯旭先是在《D.P：逃兵追緝令2》登場，與孫錫久等上演對手戲；而他出演的新劇《閃亮的西瓜》也於25日首播，崔顯旭在劇中飾演18歲的復古熱血少年「河伊燦」，並與資深演員高斗心飾演「祖孫」。

而辛勤工作的結果是，崔顯旭又有另外一檔電視劇即將公開！他與南志鉉、鄭多彬等合作的《High Cookie》將於下月（10月）23日首播，該部作品描述吃一口便能實現欲望的可疑手工餅乾吞噬精英高中而展開的故事。崔顯旭將飾演家境貧寒，但在韓國最好的私立學校正韓高中裡保持成績第一的天才少年「徐浩秀」。

[단독] 고민시·최현욱 '나도 반대하는 나의 연애' 주인공



'나도 반대하는 나의 연애'는 전 연인과의 재회가 잘 아는 연애의 연장일지, 모르는 연애의 시작일지에 대한 이야기를 다룬 작품이다.

'나도 반대하는 나의 연애'는 이응복 감독이 메가폰을 잡는다. https://t.co/kZZhX85LH7 pic.twitter.com/VV0syUAHNl — (@lovethisdrama) September 27, 2023

另外，崔顯旭近期還收到新愛情劇《我也反對的我的戀愛》男主角出演提案，‎有望與高旻示合作‎。由《太陽的後裔》、《孤單又燦爛的神－鬼怪》、《Sweet Home》系列李應福導演執導，描述「與前戀人相遇，是戀愛的延長還是新戀愛的開始？」，透過與初戀重逢的故事，刺激觀眾回憶、共鳴與想像力。

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