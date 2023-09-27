高旻示&「小可愛」崔顯旭有望搭檔愛情劇《我也反對的我的戀愛》！網友已等不及合成

今（27）日有消息，高旻示與崔顯旭將攜手主演李應福導演新作《我也反對的我的戀愛》。

據‎JTBC NEWS報導，有演藝圈相關人士透露高旻示與崔顯旭將主演《我也反對的我的戀愛》，而雙方經紀公司均表示「收到邀約正在討論中」。

《我也反對的我的戀愛》是部講述「與前戀人相遇，是戀愛的延長還是新戀愛的開始？」，透過與初戀重逢的故事，欲刺激觀眾回憶、共鳴與想像力。

高旻示與崔顯旭收到的女男主角分別為「洪濟妃」、「金泰京」（均音譯）。「金泰京」是很跟隨自我本能又正義的人物，就像10年前首次見到洪濟妃一樣再次墜入愛河；「洪濟妃」是個總是先行動才思考、總是出差錯的幼兒園教師，即便知道不行，也離不開金泰京。



《我也反對的我的戀愛》導演為《太陽的後裔》、《孤單又燦爛的神－鬼怪》理應福，李應福已和高旻示合作過《Sweet Home》系列，他的「金手」會和高旻示、崔顯旭激發什麼火花帶給觀眾，值得期待。



而崔顯旭主演的《閃亮的西瓜》正播映中，他將繼《二十五，二十一》及《閃亮的西瓜》再帶來什麼愛情劇中的「小可愛」魅力呢？亦是關注焦點。



目前已有觀眾忍不住找出高旻示與崔顯旭過去演出的戲劇中高度相配的畫面，等不及兩人的搭檔啦！



최현욱 고민시 연발 찍는데 감독이 이응복 미쳤묘 pic.twitter.com/EDVQCiz1Xa — 취향 (@loverdramas) September 27, 2023

[단독] 고민시·최현욱 '나도 반대하는 나의 연애' 주인공



'나도 반대하는 나의 연애'는 전 연인과의 재회가 잘 아는 연애의 연장일지, 모르는 연애의 시작일지에 대한 이야기를 다룬 작품이다.

'나도 반대하는 나의 연애'는 이응복 감독이 메가폰을 잡는다. https://t.co/kZZhX85LH7 pic.twitter.com/VV0syUAHNl — (@lovethisdrama) September 27, 2023

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