《闪亮的西瓜》甫首播，崔显旭等主演《High Cookie》也将於下月（10月）公开！饰演「家境贫寒的天才少年」

网路剧出身的崔显旭近年出演不少热门作品，很看好这位年轻演员呢！

2002年出生的崔显旭於2019年以网路剧《Real:Time:Love1》出道。2021年，首次出演电视剧，在《模范计程车》中饰演校园暴力犯「朴胜泰」受到关注。之后陆续出演《Racket少年团》、《智异山》、《二十五，二十一》、《弱美男英雄》等，均展现不亚於主角的存在感。

今年（2023年），崔显旭先是在《D.P：逃兵追缉令2》登场，与孙锡久等上演对手戏；而他出演的新剧《闪亮的西瓜》也於25日首播，崔显旭在剧中饰演18岁的复古热血少年「河伊灿」，并与资深演员高斗心饰演「祖孙」。

而辛勤工作的结果是，崔显旭又有另外一档电视剧即将公开！他与南志铉、郑多彬等合作的《High Cookie》将於下月（10月）23日首播，该部作品描述吃一口便能实现欲望的可疑手工饼干吞噬精英高中而展开的故事。崔显旭将饰演家境贫寒，但在韩国最好的私立学校正韩高中里保持成绩第一的天才少年「徐浩秀」。

[단독] 고민시·최현욱 '나도 반대하는 나의 연애' 주인공



'나도 반대하는 나의 연애'는 전 연인과의 재회가 잘 아는 연애의 연장일지, 모르는 연애의 시작일지에 대한 이야기를 다룬 작품이다.

'나도 반대하는 나의 연애'는 이응복 감독이 메가폰을 잡는다. https://t.co/kZZhX85LH7 pic.twitter.com/VV0syUAHNl — (@lovethisdrama) September 27, 2023

另外，崔显旭近期还收到新爱情剧《我也反对的我的恋爱》男主角出演提案，‎有望与高旻示合作‎。由《太阳的后裔》、《孤单又灿烂的神－鬼怪》、《Sweet Home》系列李应福导演执导，描述「与前恋人相遇，是恋爱的延长还是新恋爱的开始？」，透过与初恋重逢的故事，刺激观众回忆、共鸣与想像力。

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