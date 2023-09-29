《孝心的家各自為生》身材高挑蜜大腿172cm的Uie每週進行5次體能訓練維持僅50公斤體重！

擁有身高172公分，體重僅50公斤的演員Uie，近年來時常進行Body Profile攝影，檢視自己的身材也留下相當健美的畫面。為了消化在新劇中飾演的健身教練角色，Uie更是每週進行5次體能訓練，學習多種不同的肌肉運用方法。

KBS新劇《孝心的家各自為生》中，飾演王牌健身教練的Uie與難搞的會員河俊，開始進行了凌晨的體能訓練，也正要緩緩開起兩人的羅曼史。劇中非常難搞的會員河俊，要求在凌晨五點運動，並且還提出不想與女人共同運動的要求。健身中心向Uie下達指令「要好好管理這位VIP會員」，不過Uie也在河俊面前訂好規矩，希望他能夠尊重禮儀，也尊重專業女性。



Uie為了完美消化劇中的角色，也曾在事前採訪中表示，自己每週持續進行5次的體能訓練，更是學習了多方面的肌肉使用方式，讓自己看起來更像是真正的健身教練，她更要求自己身上沒有多餘贅肉，172公分的身高僅有50公斤體重，結實的腹肌更是吸引大家的目光，並且她陽光般的笑容，更讓大家感受到她散發出的健康美。



《孝心的家各自為生》的製作組也表示，Uie的運動神經原本就比一般人更好，在拍攝運動畫面時，就連專業教練都對她的動作十分讚賞，與劇中的角色相當符合。《孝心的家各自為生》劇情描述為了全家人犧牲自己生活的女子「孝心」，開始珍惜自我並想要獨立生活的故事，現正於每週六日晚間熱播中。



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞