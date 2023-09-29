不愧是「怪物新人」NewJeans首張專輯成為第一個在Spotify上累積播放量達到10億次的KPOP女團

【內文有最新的中秋問候的多張寫真畫報】恭喜 NewJeans 寫下了歷史性的新紀錄！！

前陣子剛滿出道一週年的人氣女團 NewJeans，首張專輯《New Jeans》在 Spotify 上累積播放量達到了 10 億次的驚人紀錄，成為了該平台第一個達成「首張專輯達到 10 億播放量」的KPOP女團，展現了她們的大眾性與火熱程度。



根據全球最大音樂平台 Spotify 統計，29日，NewJeans（成員Minji、Hanni、Danielle、Haerin、Hyein）出道專輯中所有歌曲的累計播放次數總計為10億76萬129次（27日清算），距離去年8月1日專輯發行已經過了422天。



特別有意義的是，她們只用了四首歌就完成了這個紀錄。NewJeans 一亮相就引起了全球轟動，其首張專輯中的所有歌曲都受到了極大的喜愛，並迅速成為創下自身價值的串流媒體藝術家。到目前為止〈Hype boy〉已播放4億911萬3783次，〈Attention〉已播放2億9559萬9664次，〈Cookie〉已播放1億7233萬4385次，〈Hurt〉已播放1億2371萬2297次。



出道一年的歌曲依然深受喜愛，1月初發行的單曲專輯《OMG》的總播放量也有望突破10億次。專輯同名主打歌〈OMG〉最近成為 NewJeans 第一首在Spotify上達到5億播放量的歌曲（單曲基準），〈Ditto〉也緊隨其後。



最後來欣賞一下成員們「中秋節問候」的全新寫真（畫報）吧！





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