白衬衫+蓝色牛仔裤+眼镜！SEVENTEEN圆佑禁欲系装扮+游刃有余的气场，谁看了不夸一句「帅爆了」

SEVENTEEN圆佑的装扮又一次狠狠砸进了粉丝的心里。

白色衬衫+牛仔裤的装扮在时尚界永远不会过时，当这一身LOOK穿在了圆佑的身上，帅度又增加了100倍。在白色衬衫的映衬下，本来就皮肤白皙的圆佑的五官线条更加精致，再加上一头时髦的深栗色短发，简直就像从漫画中走出来的男主角一样。



흰 셔츠 + 청바지 + 덮머 + 안경

진짜 극락 조합임 짜릿하다 원우야



pic.twitter.com/jSzek7AwzF — 깜냥 (@one9960717) September 26, 2023

圆佑的气质松弛但又游刃有余，像大海，平静又狂妄。



흰 셔츠 + 청바지 + 덮머 + 안경 진짜 극락 조합임 짜릿하다 원우야 pic.twitter.com/hxfXZILwlg — francetracny (@francetracny) September 29, 2023

圆佑的外形实在是太优越了，眼镜一戴更给人一种斯文优雅的感觉，无数的粉丝拜倒在他的容颜之下。 黑边眼镜，这禁欲系装扮和游刃有余的气场，谁能不被他帅到呢！



흰셔츠+청바지+뿔테 안경으로 팬들 난리난 세븐틴 원우.jpg pic.twitter.com/MZBXENtLLI — francetracny (@francetracny) September 29, 2023

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