白衬衫+蓝色牛仔裤+眼镜！SEVENTEEN圆佑禁欲系装扮+游刃有余的气场，谁看了不夸一句「帅爆了」
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白衬衫+蓝色牛仔裤+眼镜！SEVENTEEN圆佑禁欲系装扮+游刃有余的气场，谁看了不夸一句「帅爆了」

明星   2023年10月2日   星期一08:45   Tracy  

（封面图源：IG@everyone_woo）

SEVENTEEN圆佑的装扮又一次狠狠砸进了粉丝的心里。

白色衬衫+牛仔裤的装扮在时尚界永远不会过时，当这一身LOOK穿在了圆佑的身上，帅度又增加了100倍。在白色衬衫的映衬下，本来就皮肤白皙的圆佑的五官线条更加精致，再加上一头时髦的深栗色短发，简直就像从漫画中走出来的男主角一样。

圆佑的气质松弛但又游刃有余，像大海，平静又狂妄。

圆佑的外形实在是太优越了，眼镜一戴更给人一种斯文优雅的感觉，无数的粉丝拜倒在他的容颜之下。 黑边眼镜，这禁欲系装扮和游刃有余的气场，谁能不被他帅到呢！

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