海外粉丝不满Key&泰民吐槽珉豪皮肤黑：这不是你们这个年纪该说的话

男团SHINee成员Key和泰民因diss队友珉豪的肤色引发不少海外粉丝的不满，直呼对他们很失望。

在最新的SHINee团综节目中，Key、泰民和珉豪穿著睡衣，坐在一张床上聊天，在讨论可能制作高尔夫内容时，泰民突然说打完高尔夫后，他只能看到珉豪的眼睛和牙齿，暗示珉豪晒太黑，以至於只看到洁白的牙齿，根本看不到他的身体。 在笑声中，Key问珉豪：「你为什么晒这么黑？」 ，并说了与泰民之前相似的话。 节目播出之后，这一段内容就在国外粉丝之间引起了争议，不少粉丝留言表示对Key和泰民的言论表示失望，「你们能不能不要再开这种玩笑了？ 他只是想和你们一起打高尔夫球，为什么要突然聊肤色问题」、「这个玩笑都开了多少年了？ 让人觉得厌倦和无理，我很爱SHINee，但别再说这种蠢话了，这不应该是你们这个年纪该说的话」、「我知道他们很爱珉豪，可是这个玩笑真的说很久了」等。



有网友把相关言论转发到了theqoo论坛，同样引发了韩国网友们的争议，大家纷纷留言表示：「我其实并没有很留意，不过有粉丝觉得听了不舒服的话，SHINee确实就要小心一些，倒也不至於是什么大问题」、「他们自己都觉得没问题啊」、「这种玩笑确实不宜再开」、「 我国对肤色的敏感度确实不高，只是单纯的喜欢白皮肤，他们的发言没什么恶意」、「在外国人面前说这种话可能会引发问题，但是他们之前聊天根本不会扯到种族歧视，而是单纯地想要表达经常做户外运动地话皮肤会晒黑，外国粉丝就不能理解一下韩国背景吗？ 有人愿意美黑，有人愿意美白啊」等。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻