【韩网热帖】即使是C位+人气成员，舞台装穿成这样的话，一定会出现「区别对待」的声音vs不会？

「国民初恋」秀智的新剧《我的女神室友斗娜》公开人物剧照。

Netflix 新韩剧《我的女神室友斗娜》中秀智回归偶像本色，最新公开的剧照中既有她舞台上闪亮的一面 ，也有台下练习室中的样子。 尤其是舞台look最受关注，让人联想到了miss A时期。 不过两张舞台剧照也引发了韩国网友们的讨论，因为秀智不仅站在C位，就连舞台装也区别於队友们，其他人穿著全黑或黑白配色，只有她一人全白亮相，裙子上的羽毛都比别人多很多，在团队中最吸睛。



Theqoo论坛上立即就掀起了热议，即使是C位+人气成员，舞台装穿成这样的话，一定会出现「区别对待」的声音vs不会？

1. 每次看到这种事情我都在庆幸自己不追星，但是也会好奇为什么有一个成员衣服特别显眼，是有什么内幕还是舞台设计呢

2. 除了衣服是全白的，服装细节其实都是一样的，不至於是区别对待吧

3. 啊，我根本没注意到衣服，满脑子都是秀智好美啊

4. 不是故意让秀智穿得显眼，而是因为她太美了才显眼

5. 这难道不是服装的协调性嘛

6. 安静地给经纪公司门口送去三辆示威卡车

7. 这种程度的话感觉在全体造型上很用心，其他成员的衣服上也有白色，并没有很大程度影响到统一性

8. 秀智前面的女生我以为是高我星

9. 这不就是IVE吗？

10. 这根本就不算什么，现实中比这严重多了，有公司主推的成员，这里只是因为秀智太漂亮了才显得服装差异很大

11. 1、2次的话没关系，其实现实爱豆圈比这严重多了

12. 明明很和谐啊

13. IVE出道初期不是因为这种事情被骂惨了，BLACKPINK也是，因为服装问题被海外粉丝指责，其实这类情况蛮多的

14. 团体照如果发这种的话我真的会生气，有成员眼睛都没睁开

15. 看起来像伴舞和solo歌手，粉丝应该会不喜欢吧

16. 我本命团比这个严重多了，每次活动都会引发争议

17. 不会引发争议，仔细看得话成员们的衣服都很华丽啊，秀智右边的成员衣服是黑白的

原帖：https://theqoo.net/hot/2946566810?filter_mode=normal

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