【韓網熱帖】Lisa公開瘋馬秀觀眾席照，韓網罵翻：別用K-POP頭銜，做回泰國藝人吧

BLACKPINK Lisa 已確認將在巴黎「Crazy House 瘋馬秀」上特別亮相，Lisa 計劃從 9 月 28 日至 30 日在 3 天內出場 5 次。

Lisa 在當地時間27日深夜發文，曬出人在現場觀眾席的照片，並附文表示：「迫不及待期待這一刻的到來！」由於瘋馬秀一直以來都以真空女郎和肢體美學為主，表演尺度引發掀起正負兩極評論。

1. 麻煩把K-POP STAR的K字去掉再上臺

2. 我很好奇她到底抱著怎樣的心態去演出，看了留言之後都在說為了躋身LV家門、當兒媳才去的，還有人說財閥兒媳的瘋馬秀是誰都能看的嗎???

3. 大家想像一下如果是韓國國籍的女愛豆要去脫衣舞秀，這樣的影響力該有多大

4. 這已經不是脫不脫的問題了，而是你去表演就已經是爭議了，哪怕是把衣服看作是舞台裝，但沒有改變原來的內容，那看來就是她自己想跳吧

5. 即使渾身裹得一絲不露也改變不了這個表演的性質，會去測量女性乳頭之間的距離，在大眾腦海中種植下對女性身材的扭曲形象，這就是這個秀的本質

6. Ig留言全都是so proud of you， 哈哈哈哈哈哈

7. 其實蠻適合她的水準的，希望她今後在脫衣舞界大殺四方

8. 麻煩滾出K-POP界，太噁心了，也不要從你那張嘴裡說出K-POP這個詞

9. 去當泰國歌手吧

10. 粉絲們也很可笑，一直在說這個秀在法國是被認可的，而且是由來已久的演出，哈哈哈哈，不要因為Lisa去演出就罵她，那麼既然這個秀那麼好，為什麼Lisa要被罵

11. BLACKPINK完全可以不用續約

12. 泰國意識就是這樣嗎？ 還是她自己的取向？ 平日裡的形象那麼正面

13. 感覺只拍了名牌廣告，比起她的知名度，她的善行影響力之類的根本沒有讓人印象深刻的事情，

14. 嗯，妳去跳也沒關係，就是不要掛著K-POP明星的名號，就說是泰國Lisa不行嗎？

15. 真的很不符合韓國氛圍，如果這麼想去那個秀的話，就說自己是泰國藝人吧，幹嘛要加上K-POP呢

16. 拖這個秀的福，向全球有1億名年輕女性做了宣傳

17. 看最近演唱會的圖片，她也幾乎不穿下裝啊

18. 這種國外藝人根本不會考慮韓國本土粉絲的心情，粉絲還在替對方洗白，這根本就是沒把韓國放在眼裡啊

19. 我其實不太知道BP的每個成員，偶爾聽聽她們的歌，在我的印象裡她們的形象特別高級，而且又是高奢品牌的代言人，又會賺錢.....還有就是經常聽到粉絲罵經紀公司不做人，但是每次出狀況也是公司來收拾爛攤子，總之在我心裡BP形象已經崩塌了

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