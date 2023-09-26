改編自感人真實故事《沒有國家的冠軍》任時完+河正宇+朴恩斌10月6日精彩共演

改編自真實故事的年度催淚巨作《沒有國家的冠軍》，由《與神同行》團隊攜手《犯罪都市》系列作團隊斥資190億打造，故事敘述孫基禎選手（河正宇飾）在1936年的柏林奧運上因為刻意擋住胸前的日本國旗，在之後被日本政府打壓，讓他度過一段十分艱辛的時間。後來當孫基禎選手遇見了徐潤福選手（任時完飾）時，決心一同實現當初無法完成的夢想！動人催淚鉅獻《沒有國家的冠軍》10月6日在臺上映！

偶像出身的實力派演員任時完，在《沒有國家的冠軍》中飾演夢想成為「第二個孫基禎」的馬拉松選手「徐潤福」，他為了詮釋這個角色費盡苦心，除了努力接受訓練外，在電影殺青前，幾乎每天都只吃雞胸肉和沙拉度日，體脂肪甚至降至6%！姜帝圭導演表示：「任時完是在本作拍攝了15%左右時進了劇組，在首次拍攝他的畫面時，我忍不住吐出：『徐潤福選手出現了！』這句話，任時完和徐潤福選手的相似度讓我起了雞皮疙瘩，那感覺令人難忘！」



曾與任時完合作過《未生》、《緊急迫降》的李星民、李炳憲，都透露他們只是禮貌性地邀請任時完之後到家裡玩，沒想到任時完竟信以為真，後來真的到他們家作客，而讓任時完有了「專業拜訪者」的稱號。任時完對此表示，他很難區別大家的問候語究竟是隨口說說還是真心提議的，他說：「如果有人對我說一起吃飯吧，我就真的以為要一起吃飯，真的覺得好難判斷！」



而這次和任時完一起共演《沒有國家的冠軍》的河正宇也透露他之前就有聽說這件事，所以只有對任時完隨口提過下次一起吃飯，沒想到任時完也當真，就一起吃飯迎新年。對此，任時完笑說：「正宇哥當時跟我說之後有機會一起吃個飯吧，我後來就聯絡了他，問他什麼時候方便，正宇哥也說那個時間沒問題，我們就一起吃飯了！」任時完還透露：「我也正在跟李炳憲前輩約時間，之前被婉拒了一次，但因為之後我們要一起拍《魷魚遊戲2》，所以我正在跟他約到時候一起吃晚餐！」《沒有國家的冠軍》將於10月6日在臺上映！



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞