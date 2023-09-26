狗血但欲罷不能！《7人的逃脫》劇情進展神速，主線角色領便當毫不留情（EP.2 - 4）

雖然開播時全網都在吐槽，但4集播下來收視率卻一路上升，看來大家罵歸罵，一旦接受順玉的設定，身體還是很誠實啊XD

SBS新劇《7人的逃脫》講述一個在謊言中消失的少女與牽連其中的7個惡人的故事，由著名狗血編導組合金順玉、朱東民繼《皇後的品格》《The Penthouse》之後三度搭檔合作，演員也有不少是前作原班人馬。 未開播已獲得不少關注，第一集公開後充滿刺激元素的劇情立即引起大量吐槽。



*以下包含《7人的逃脫》第2至4集關鍵劇情！



毛球死亡之謎

方多美向琴羅熙攤牌記得當年被她拋棄，兩人決裂。 韓莫奈偷拿多美的身份證去車主蘭醫院做孕檢，車主蘭以為多美懷孕並告訴方七星，七星信以為真，對孫女十分嫌惡。



多美回到領養家庭希望回歸平靜生活，為此揭發韓莫奈產子，不料韓莫奈為自保竟造謠多美與養父不倫。美術老師高明智樂得藉機把多美趕出學校，梁進謀手下的網路直播主也對多美落井下石。 養父李輝昭為維護多美與學生家長打起來，進入警局後又被南哲宇警官下藥，意識不清。



七星不忍多美孤立無援，讓她去青少年數位犯罪受害者協助中心尋求幫助。 隨後琴羅熙、車主蘭、韓莫奈、高明智都收到多美簡訊，叫她們晚上到公園來。 時間一到，大螢幕上出現多美身影，訴說冤情後竟驚恐地喊著父親、隨後中槍倒地。 眾人到達現場時只看到倒在地上的李輝昭，多美「屍體」不知去向。



方七星的復仇

方七星得知唯一血脈遇難暴怒不已，決心動用所有人脈復仇。 一名律師來看守所探望李輝昭，自稱是方七星派來，安排他出去找南哲宇搜集能證明他清白的證據。 李輝昭找到證據後打電話給方七星，方七星卻不知情，暫且約在某處相見。



琴羅熙和車主蘭為爭奪方七星財產互相拆台，最後達成默契害死七星。 兩人尾隨七星，趁無人時將他從橋上推下，七星送醫後宣告死亡。 但神秘的是，七星絕大部份財產已不知所蹤。



神秘指甲油男

方七星為賺錢巴結一名神秘富豪，對方戴著面具，只能看到手上有浮誇的指甲油圖案。李輝昭在看守所被安排掉包時，身後一名獄警露出詭異笑容，手上也有指甲油圖案。

梁進謀離間閔道赫和姜杞卓，隨後派人燒了多美養父母和二樓住客閔道赫的家。 閔道赫認為是多美一家連累自己家人，跑去多美養母靈堂大鬧。 期間撞到一個塞了一億韓元吊唁金的人，同樣是那個神秘指甲油男。

雖然中文維基沒有這一角色的相關訊息，但韓文維基有介紹他就是K，演員是《MOVING 異能》裡飾演班長的金度勳！



Viu Original原創懸疑復仇韓劇《7人的逃脫》逢星期五、六晚上10時30分在黃Viu煲劇平台 上架，香港觀眾亦可收看《優雅的帝國》和《純情拳擊手》等人氣韓劇。

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