狗血但欲罢不能！《7人的逃脱》剧情进展神速，主线角色领便当毫不留情（EP.2 - 4）

虽然开播时全网都在吐槽，但4集播下来收视率却一路上升，看来大家骂归骂，一旦接受顺玉的设定，身体还是很诚实啊XD

SBS新剧《7人的逃脱》讲述一个在谎言中消失的少女与牵连其中的7个恶人的故事，由著名狗血编导组合金顺玉、朱东民继《皇后的品格》《The Penthouse》之后三度搭档合作，演员也有不少是前作原班人马。 未开播已获得不少关注，第一集公开后充满刺激元素的剧情立即引起大量吐槽。



*以下包含《7人的逃脱》第2至4集关键剧情！



毛球死亡之谜

方多美向琴罗熙摊牌记得当年被她抛弃，两人决裂。 韩莫奈偷拿多美的身份证去车主兰医院做孕检，车主兰以为多美怀孕并告诉方七星，七星信以为真，对孙女十分嫌恶。



多美回到领养家庭希望回归平静生活，为此揭发韩莫奈产子，不料韩莫奈为自保竟造谣多美与养父不伦。美术老师高明智乐得藉机把多美赶出学校，梁进谋手下的网路直播主也对多美落井下石。 养父李辉昭为维护多美与学生家长打起来，进入警局后又被南哲宇警官下药，意识不清。



七星不忍多美孤立无援，让她去青少年数位犯罪受害者协助中心寻求帮助。 随后琴罗熙、车主兰、韩莫奈、高明智都收到多美简讯，叫她们晚上到公园来。 时间一到，大萤幕上出现多美身影，诉说冤情后竟惊恐地喊著父亲、随后中枪倒地。 众人到达现场时只看到倒在地上的李辉昭，多美「尸体」不知去向。



方七星的复仇

方七星得知唯一血脉遇难暴怒不已，决心动用所有人脉复仇。 一名律师来看守所探望李辉昭，自称是方七星派来，安排他出去找南哲宇搜集能证明他清白的证据。 李辉昭找到证据后打电话给方七星，方七星却不知情，暂且约在某处相见。



琴罗熙和车主兰为争夺方七星财产互相拆台，最后达成默契害死七星。 两人尾随七星，趁无人时将他从桥上推下，七星送医后宣告死亡。 但神秘的是，七星绝大部份财产已不知所踪。



神秘指甲油男

方七星为赚钱巴结一名神秘富豪，对方戴著面具，只能看到手上有浮夸的指甲油图案。李辉昭在看守所被安排掉包时，身后一名狱警露出诡异笑容，手上也有指甲油图案。

梁进谋离间闵道赫和姜杞卓，随后派人烧了多美养父母和二楼住客闵道赫的家。 闵道赫认为是多美一家连累自己家人，跑去多美养母灵堂大闹。 期间撞到一个塞了一亿韩元吊唁金的人，同样是那个神秘指甲油男。

虽然中文维基没有这一角色的相关讯息，但韩文维基有介绍他就是K，演员是《MOVING 异能》里饰演班长的金度勋！



Viu Original原创悬疑复仇韩剧《7人的逃脱》逢星期五、六晚上10时30分在黄Viu煲剧平台 上架，香港观众亦可收看《优雅的帝国》和《纯情拳击手》等人气韩剧。

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻