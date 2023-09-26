改编自感人真实故事《没有国家的冠军》任时完+河正宇+朴恩斌10月6日精彩共演

改编自真实故事的年度催泪巨作《没有国家的冠军》，由《与神同行》团队携手《犯罪都市》系列作团队斥资190亿打造，故事叙述孙基祯选手（河正宇饰）在1936年的柏林奥运上因为刻意挡住胸前的日本国旗，在之后被日本政府打压，让他度过一段十分艰辛的时间。后来当孙基祯选手遇见了徐润福选手（任时完饰）时，决心一同实现当初无法完成的梦想！动人催泪巨献《没有国家的冠军》10月6日在台上映！

偶像出身的实力派演员任时完，在《没有国家的冠军》中饰演梦想成为「第二个孙基祯」的马拉松选手「徐润福」，他为了诠释这个角色费尽苦心，除了努力接受训练外，在电影杀青前，几乎每天都只吃鸡胸肉和沙拉度日，体脂肪甚至降至6%！姜帝圭导演表示：「任时完是在本作拍摄了15%左右时进了剧组，在首次拍摄他的画面时，我忍不住吐出：『徐润福选手出现了！』这句话，任时完和徐润福选手的相似度让我起了鸡皮疙瘩，那感觉令人难忘！」



曾与任时完合作过《未生》、《紧急迫降》的李星民、李炳宪，都透露他们只是礼貌性地邀请任时完之后到家里玩，没想到任时完竟信以为真，后来真的到他们家作客，而让任时完有了「专业拜访者」的称号。任时完对此表示，他很难区别大家的问候语究竟是随口说说还是真心提议的，他说：「如果有人对我说一起吃饭吧，我就真的以为要一起吃饭，真的觉得好难判断！」



而这次和任时完一起共演《没有国家的冠军》的河正宇也透露他之前就有听说这件事，所以只有对任时完随口提过下次一起吃饭，没想到任时完也当真，就一起吃饭迎新年。对此，任时完笑说：「正宇哥当时跟我说之后有机会一起吃个饭吧，我后来就联络了他，问他什么时候方便，正宇哥也说那个时间没问题，我们就一起吃饭了！」任时完还透露：「我也正在跟李炳宪前辈约时间，之前被婉拒了一次，但因为之后我们要一起拍《鱿鱼游戏2》，所以我正在跟他约到时候一起吃晚餐！」《没有国家的冠军》将於10月6日在台上映！



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