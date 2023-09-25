終於！「大神」劉在錫和「車禧嬪」車太鉉要合作節目！PD是《RM》《第六感》丁哲珉

「大神」劉在錫和「車禧嬪」車太鉉是多年老熟人，兩人在各大綜藝節目總是碰撞出不少笑果，從早期的《家族的誕生》、《Happy Together》到近年的《劉Quiz》、《Running Man》、《藉口罷了》……等等，而他們卻從沒共同主過持節目的他們，近期總算要合作啦！

根據今（25）日‎《體育朝鮮》報導‎，演藝圈相關人士透露劉在錫和車太鉉將出演丁哲珉（前譯鄭哲民）PD執導的全新tvN綜藝節目，是以「公寓」為背景展開的綜藝節目，將充分展現丁哲珉PD擅長的「任務」環節。丁哲珉和劉在錫已合作過《Running Man》與《第六感》系列培養多年默契，新的節目會創造何種新的趣味？引發期待。



據悉新節目正在邀請嘉賓階段，預計在明年上半年和觀眾見面。在這之前觀眾不妨回顧劉在錫與車太鉉歷年無論隔空還是面對面的爆笑互動吧！

▼《家族的誕生》



▼《Happy Together》



▷《第六感》劉在錫一直被車太鉉吐槽長得醜！這兩道問題也在網路引發熱烈討論，你會怎麼選 XD



▷《屋塔房的問題兒童們》車太鉉：「感謝劉在錫讓我在學校變得輕鬆不少〜」



▷《偶然成為社長2》車太鉉曾邀請劉在錫！得知李光洙出演後，對趙寅成說：「你好好教育光洙！他得了演員病」‎



▷‎劉在錫拼命糾正柳演錫是40歲不是38歲，最後反被他與車太鉉氣到：「我和你們不合！」



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞