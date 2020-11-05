《第六感》劉在錫一直被車太鉉吐槽長得醜！這兩道問題也在網路引發熱烈討論，你會怎麼選 XD

由劉在錫、吳娜拉、全昭旻、Jessi和美珠出演的綜藝《第六感》，播出後受到許多觀眾喜愛，更有著超高討論度。

第一季的最後一期是車太鉉擔任嘉賓，他適應得非常好，真的可以加入當成員啊（笑）！



為了獲得提示，進行「異口同聲，一條心」遊戲，全部隊員必須對問題作出相同的回答，獲勝的隊伍就可以獲得提示。當中，有兩道問題也在網路上引發熱烈討論，就一起來看看吧 XD



如果和下面一個人交往的話？

1.沒有工作，從我這裡拿領用錢的朴寶劍 、 2.沒好好洗澡，每天都有汗臭味的朴敘俊 、 3.20代的劉在錫





一聽到問題，Jessi還問：「不過在錫哥的30代是什麼？」劉在錫：「是我的20代。」車太鉉：「Jessi啊～（劉在錫）最醜的時候，如果你看到20代劉在錫的話，我覺得你會選擇和臭味。」



如果一定要和其中一個人拍吻戲的話？

1.3天沒刷牙的孔劉 、 2.鬍鬚很亂長的李棟旭 、 3.打扮好看的劉在錫





全昭旻也好奇問：「打扮好看是到什麼程度呢？穿什麼衣服了？」車太鉉再次吐槽：「穿得再好看也是長得醜。」結果...真的沒有人選劉在錫，讓他喊：「怎麼不說我的名字呢？我太傷心了。」



這集也是這季的最後一期，最後劉在錫還說：「唉～這個真的要分季拍。」也希望之後是原班人馬回歸，這組合真的太有趣啦！





（圖：tvN《第六感》）

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