终於！「大神」刘在锡和「车禧嫔」车太铉要合作节目！PD是《RM》《第六感》丁哲珉

「大神」刘在锡和「车禧嫔」车太铉是多年老熟人，两人在各大综艺节目总是碰撞出不少笑果，从早期的《家族的诞生》、《Happy Together》到近年的《刘Quiz》、《Running Man》、《藉口罢了》……等等，而他们却从没共同主过持节目的他们，近期总算要合作啦！

根据今（25）日‎《体育朝鲜》报导‎，演艺圈相关人士透露刘在锡和车太铉将出演丁哲珉（前译郑哲民）PD执导的全新tvN综艺节目，是以「公寓」为背景展开的综艺节目，将充分展现丁哲珉PD擅长的「任务」环节。丁哲珉和刘在锡已合作过《Running Man》与《第六感》系列培养多年默契，新的节目会创造何种新的趣味？引发期待。



据悉新节目正在邀请嘉宾阶段，预计在明年上半年和观众见面。在这之前观众不妨回顾刘在锡与车太铉历年无论隔空还是面对面的爆笑互动吧！

▼《家族的诞生》



▼《Happy Together》



▷《第六感》刘在锡一直被车太铉吐槽长得丑！这两道问题也在网路引发热烈讨论，你会怎么选 XD



▷《屋塔房的问题儿童们》车太铉：「感谢刘在锡让我在学校变得轻松不少〜」



▷《偶然成为社长2》车太铉曾邀请刘在锡！得知李光洙出演后，对赵寅成说：「你好好教育光洙！他得了演员病」‎



▷‎刘在锡拼命纠正柳演锡是40岁不是38岁，最后反被他与车太铉气到：「我和你们不合！」



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