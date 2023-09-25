韓媒爆BLACKPINK Jennie & Jisoo成立個人工作室、開展SOLO活動，YG火速回應

YG娛樂招牌女團BLACKPINK的去留消息受到全球矚目，繼前幾日有消息稱4名成員中只有Rosé一人續約，今日又有韓媒爆出Jennie和Jisoo都已成立個人工作室，惹YG火速回應。

今日據News1報道，Jennie和Jisoo已經各自成立1人企劃公司，個人公司大概率會以管理SOLO活動為主，至於BLACKPINK團體活動事宜則仍舊在與YG娛樂進行商議。





消息爆出後僅15分鐘YG娛樂便做出回應，對媒體表示：「關於BLACKPINK續約與後續活動事宜，目前尚未確定。」

BLACKPINK是YG娛樂在2016年推出的超人氣女團，上月迎來出道7週年，成員續約與否成為各界關註焦點。 上週有消息稱4人中只有Rosé一人成功續約，Jisoo和Lisa則有望以數百億韓幣合約金簽入其他韓國公司，未來一年內仍有6個月時間以BLACKPINK團體活動，當時YG也稱仍在討論、尚未確定。



BLACKPINK本月16日和17日在首爾巨蛋舉辦世界巡迴演唱會《Born Pink》最終場，其間Jennie情緒波動哽咽爆哭、Lisa也一度掩面落淚，引起不少猜測。 如果續約失敗，這次演唱會恐成BLACKPINK最後道別。



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