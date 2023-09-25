IVE張員瑛最新造型曝光！出道後首次染金髮＋全新妝容，韓網友：「真人芭比，太漂亮了」

「大勢女團」IVE 將在10月13日帶著首張迷你專輯《I'VE MINE》回歸，包含三首主打歌〈Either Way〉、〈Off the Record〉及〈BADDIE〉。

第一首主打歌〈Either Way〉將在今日（25日）下午5點公開 MV 和音源，以夢幻般的電音爲開端，是一首抒情歌曲。講述在別人視線中無法自由的我，由創作歌手鮮于貞娥擔任作詞，預告了與 IVE 的特級協同效應。 把諷刺現代社會中我們的樣子的歌詞，和 IVE 的感性主唱融合在一起，預計將引起聽眾們的共鳴。



24日，官方 SNS 公開〈Either Way〉的概念照，在熟悉和日常的空間裡，展現夢幻多彩的魅力。值得一提的是...這是張員瑛出道後首次嘗試金髮，立刻在韓網引發熱烈討論，韓網友：「員瑛金髮加上煙燻妝，真是太好了」、「瘋了什麼啊！太漂亮了」、「都拍得很好，好期待歌曲」、「哇～金髮，怎麼現在才做啊」、「金髮員瑛來了 嗚嗚嗚」、「員瑛的氛圍大發」等等。



另外，IVE 將在25日公開〈Either Way〉、10月6日公開〈Off the Record〉。接著10月7～8日兩天在首爾蠶室室內體育館舉行首場世界巡演《IVE THE 1ST WORLD TOUR 》後，將於13日公開第三首主打歌〈BADDIE〉，並同時發行首張迷你專輯《I'VE MINE》。



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