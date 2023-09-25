SEVENTEEN新歌回歸預告用「萬里長城+笑臉花」宣傳引發部份中國網友不滿，官方火速下架影片並發文道歉

大家怎麼看這個事件呢？

人氣男團 SEVENTEEN 今年活動滿檔，並確定在10月23日發行迷你11輯《SEVENTEENTH HEAVEN》釋出一系列宣傳預告片，但以中國萬里長城為背影的影片卻惹怒了中國網友。



SEVENTEEN 此次宣傳使用的主要素材「笑臉花」是「洋甘菊花」，也是粉絲名「CARAT（克拉）」的誕生花，徜徉在各大城市與地標。

＊韓國首爾

＊日本東京

＊法國巴黎

＊美國紐約

＊中國北京

中國網上認為這次的宣傳影片使用的「萬里長城」是莊嚴的莊嚴的名勝古蹟，搭配洋甘菊花笑臉的圖片並不合適，再加上其他地方使用的是城市繁華的街道，營造吃歡樂氣氛，引發了中網不滿的聲浪。其他地區的網友則認為中網反應太過敏感，官方也根本不需要為此道歉。



【官方道歉公告】

大家好，

這裡是PLEDIS Entertainment。

以下就SEVENTEEN 11th Mini Album "SEVENTEENTH HEAVEN" Beijing版本預告影片相關內容進行說明。

我司於9月23日中國當地時間14點14分公開了SEVENTEEN 11th Mini Album "SEVENTEENTH HEAVEN"宣傳影片中的"SVT RIGHT HERE"Beijing版本的預告影片。

Beijing版本預告影片以像徵中國的代表性文化遺產萬裡長城為背景，製作了洋甘菊漂浮的內容。 但影片公開後，廣大粉絲們指出了我司對於萬裡長城的文化性理解錯誤及對文化尊重的意識缺失。

對此，Beijing版本預告影片已刪除處理，並對給粉絲們帶來的不便致以深刻的歉意，日後也將更加謹慎。

今後，我們將更加努力地製作出能夠讓來自不同國家和地區以及不同文化背景的粉絲們一起享受的內容。

Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞