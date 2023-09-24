NU'EST解散一年半完整體重聚！全員IG PO合照惹哭團粉：「我在做夢嗎？」

昨日，男團NU'EST五位成員同時更新個人IG限動，分享了同一組聚餐合照，即便解散大家的心也仍然在一起！

照片中五位成員一致舉起剪刀手，面對鏡頭擺出調皮pose。 成員白虎、REN、Aron在照片中貼了紅色愛心emoji，黃旼炫則加上文字「好久不見」。細看大家挑選的照片其實不太一樣，推測很可能是連拍了好幾張全部發到聊天室XD







突如其來的合照令粉絲驚喜又感動：「我看到什麼？ 我在做夢嗎？」 「解散後還能見到大家，真的哭了」「看起來好幸福」「這一群小鳥胃把碗裡都吃乾淨了，真好kk」「好想念大家啊」「我追的最後一個偶像團ᅲᅲ」「大家都沒變」「希望每個人都發展順利」 。

NU'EST是Pledis於2012年推出的五人男團，初期發展並不順利，2017年一度宣佈中斷活動。 期間四位成員JR、白虎、旼炫、REN結伴參加Mnet選秀活動《Produce 101》意外打響知名度，黃旼炫衝進最終出道限定團Wanna One，另外3位成員也收穫很多粉絲。



Wanna One活動結束後全員與Pledis續約、繼續NU'EST活動，與粉絲們共度了一段難忘時光。 直到去年3月14日合約到期，JR、Aron和REN離開公司，NU'EST停止團體活動，實質上與解散無異。



目前五位成員均專注於個人活動，JR、旼炫和REN轉型演戲，最近各自出演了TVING網劇《聲音糖果 : 你填滿我的聲音》、tvN連續劇《無用的謊言》、ENA連續劇《等待了很久》；白虎推出SOLO專輯和單曲，Aron則在多個節目擔任MC。







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