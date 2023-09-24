美声王子Highlight梁耀燮被粉丝逼哭！秀中文狂Cue粉丝「大家一起唱」、要求关场灯只为看清粉丝们

Highlight团体中的美声主唱梁耀燮於9月24日在台北举办个人演唱会，吸引了2000位粉丝到场同欢，而除了带来动听曲目外，梁耀燮更不忘与大家分享他在奥地利拍摄的写真书美照。

梁耀燮穿著牛仔裤，搭配著短版粉红色西装外套，内搭白衬衫也系上了领带，相当符合美声王子的打扮。先是带来两首歌曲「Chocolate Box」、「With me」，而当音乐结束后，粉丝尖叫声持续不停止，让梁耀燮笑得好开心，几乎找不到空档开口向大家问候。他也拿出预先准备好的小抄，念出上面写的「你们过得好吗」「我很想你们」，小心翼翼询问大家是否发音正确，获得全场正面回应他才安心展露笑颜。



梁耀燮也提到今年初与Highlight成员才一起来过台湾，进行运动会式的粉丝见面会，他还记得当时得到了MVP的殊荣，也想起了成员们，这一次能以个人之姿举办演唱会，让他感觉相当幸福，他更再度祭出中文「大家一起唱」，更体贴台湾粉丝要唱韩语有些难度，在演唱「Pretty」，其中几句副歌关键歌词，萤幕上出现了以韩文发音打出的中文字幕，显得梁耀燮格外贴心。



在演唱会进入尾声时，有很多话还想跟大家说，也谦虚表示自己可能口才不好，有很多心意未能传达，更提到希望自己能够成为大家心目中「晒过太阳光的温暖棉被」的存在，努力成为一位认真的歌手。接下来还要求现场将两侧的场灯关暗一点，好让他看清楚粉丝们的脸，以及大家举起的应援语句，「欧巴给我一颗爱心！」「请给我一个飞吻」「苏志燮、安孝燮、梁。耀。燮」「四目相交就是交往了喔！」等等，他也介绍正在台下看著他表演的母亲给大家，并真心感谢粉丝们的支持。



最后萤幕上出现粉丝们精心准备的应援影片，一人一句话说出梁耀燮对她们的影响，直接逼哭梁耀燮，他哽咽著说，虽然已经有心理准备大家会送上惊喜影片，但却没有想到自己会感动到流下眼泪，让他感觉到粉丝们对他的爱永远没有改变过，虽然他想用更多中文感谢粉丝，不过此时才觉得自己学得不够多，他更立即要求与粉丝们大合照留下了感动的瞬间。



Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻