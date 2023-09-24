《還魂》李宰旭X《戀愛不可抗力》曹寶兒確定主演Netflix新劇《吞金》！與鄭家藍、金材昱、朴丙垠、嚴志媛等合作

李宰旭與曹寶兒將在劇中飾演「同父異母」的姊弟，然後會陷入不知是友愛或戀慕的感情……超級好奇劇情發展！

近期，Netflix確定製作由同名長篇小說改編的《吞金》。時代背景設定在朝鮮時期，描述朝鮮第一商人「沈烈國」的獨生子「虹朗」8歲時失蹤，成年後突然出現在家人面前，其同父異母的姐姐「在伊」懷疑其真實身份並進行追查而引發的故事。他們逐漸陷入彼此不知是友愛還是戀慕的感情，是一部令人著迷的懸疑羅曼史劇。

▲李宰旭飾演失蹤多年後回歸商團的「虹朗」，是一位因絕望和憎惡而變得異常冷血的男人。在遇到同父異母的姊姊後，性格逐漸發生改變。

▲曹寶兒飾演拼命尋找同父異母的弟弟的「在伊」，雖然是朝鮮第一商人家的小姐，卻處境艱難、不受父親的待見，在家中是受氣包一樣的存在。

▲鄭家藍飾演代替失蹤的虹朗成為商團養子的「武鎮」，與突然出現、威脅到自身地位並動搖在伊之心的虹朗對立。此三角關係將為劇情增加緊張感。

▲嚴志媛繼《殘酷的實習生》、《小女子》、《產後調理院》後，將變身為為了找回兒子的商團女主人「閔妍伊」，並在劇中展現「扭曲的母愛」。

▲朴丙垠（朴秉恩）則是繼電視劇《MOVING 異能》（MOVING 超異能族）、電影《逃出寧靜海》、《音爆浩劫》後，飾演在伊和虹朗的親生父親、商團掌門人「沈烈國」，為了自身野心不斷做出冷酷的決定。

▲時隔15年回歸史劇的金材昱，飾演王唯一的弟弟、藝術造詣極高的「韓平大君」。對政權不感興趣的他，對美術卻表現出近乎強迫的執著。這也是金材昱繼《Voice》、《客：The Guest》後，第三度與《吞金》金弘善導演合作。

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