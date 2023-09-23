電影《詐騙女王》嚴正化睽違3年，再度攜手宋詩曦、方珉雅大螢幕搞笑！

電影《詐騙女王》即將於10月20日在台上映，也將由嚴正化繼《特務搞飛機》睽違3年後再度登上大螢幕搞笑，本次以華麗的技術為主要特技的專業作戰者智慧（嚴正化飾）進行最終的最大企劃時，卻在無意間捲入了意外事件，是一部犯罪娛樂電影。

《詐騙女王》公開的多版本海報中均以大紅色為背景底色，嚴正化的各種鮮豔穿著相當引人矚目，包含黃色的皮質風衣或是天藍色的連身洋裝，造型非常特別，也預告了透過各種華麗的變裝打扮，進行各種不同的騙人陷阱。身為母親智慧的作戰好夥伴，女兒珠英（方珉雅（方珉妸）飾）帶著墨鏡拿著對講機，似乎很認真的在進行任務中。另外片中更有演技派演員宋詩曦，飾演一位穿著超富貴的SNS「關種」完圭，令人好奇劇情走向。



嚴正化近期曾以《車貞淑醫生》中的活躍表現獲得許多觀眾們的支持與喜愛，而這次的作品除了嚴正化以外，《詐騙女王》更有一連串演技派的演員，包含飾演智能型走私犯罪者，曾在《歡迎來到王之國》內飾演李俊昊父親的演員孫炳浩，以及韓劇中熟面孔《機智牢房生活》朴浩山，更有飾演嚴正化女兒的《美女孔心》方珉雅（方珉妸），以及《笑子當老大》《極速快遞》的宋詩曦。《詐騙女王》將於10月20日全台上映。



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