电影《诈骗女王》严正化睽违3年，再度携手宋诗曦、方珉雅大萤幕搞笑！

电影《诈骗女王》即将於10月20日在台上映，也将由严正化继《特务搞飞机》睽违3年后再度登上大萤幕搞笑，本次以华丽的技术为主要特技的专业作战者智慧（严正化饰）进行最终的最大企划时，却在无意间卷入了意外事件，是一部犯罪娱乐电影。

《诈骗女王》公开的多版本海报中均以大红色为背景底色，严正化的各种鲜艳穿著相当引人瞩目，包含黄色的皮质风衣或是天蓝色的连身洋装，造型非常特别，也预告了透过各种华丽的变装打扮，进行各种不同的骗人陷阱。身为母亲智慧的作战好伙伴，女儿珠英（方珉雅（方珉妸）饰）带著墨镜拿著对讲机，似乎很认真的在进行任务中。另外片中更有演技派演员宋诗曦，饰演一位穿著超富贵的SNS「关种」完圭，令人好奇剧情走向。



严正化近期曾以《车贞淑医生》中的活跃表现获得许多观众们的支持与喜爱，而这次的作品除了严正化以外，《诈骗女王》更有一连串演技派的演员，包含饰演智能型走私犯罪者，曾在《欢迎来到王之国》内饰演李俊昊父亲的演员孙炳浩，以及韩剧中熟面孔《机智牢房生活》朴浩山，更有饰演严正化女儿的《美女孔心》方珉雅（方珉妸），以及《笑子当老大》《极速快递》的宋诗曦。《诈骗女王》将於10月20日全台上映。



Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻